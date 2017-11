The New York Times: в Белом доме планируют отставку Рекса Тиллерсона

В Белом доме планируют сместить Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США и назначить на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. Позднее подобные сообщения опубликовали агентства Associated Press и Reuters, а также ряд других новостных организаций.

По данным собеседника The New York Times, отставка Тиллерсона запланирована на ближайшие несколько недель. Утверждается, что после кадровых перестановок место директора ЦРУ займет близкий соратник Дональда Трампа сенатор-республиканец Том Коттон. Газета не уточняет, одобрил ли Трамп этот план Белого дома. В администрации президента США эту информацию не прокомментировали.

В начале октября телеканал NBC сообщил о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента был намерен покинуть свой пост еще летом, но после уговоров вице-президента Майка Пенса остался. Тиллерсон опроверг эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".