Курсанту из Петербурга ужесточили статью по делу о "карте казармы"

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова обвиняют в подготовке теракта из-за составленного им "плана по захвату казармы", сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов в беседе с "Новой газетой" подтвердил, что действия Осипова квалифицированы по более тяжкой статье. До этого ему предъявили обвинение в содействии терроризму.

18-летнего Вадима Осипова арестовали 10 мая в Санкт-Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанная в России экстремистской.

Сам Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и вдохновлялся "книжками про диверсантов". Он обратился за поддержкой к министру обороны России Сергею Шойгу.