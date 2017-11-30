29 "пилотов смерти"

В Буэнос-Айресе 29 ноября завершился длившийся более 4 лет открытый судебный процесс над бывшими аргентинскими военными моряками и сотрудниками спецслужб, которых признали виновными в массовых убийствах во времена военной диктатуры в 1970-80-х годах XX века. Суд, несмотря на большие трудности и почти полное отсутствие свидетелей, доказал, что своих политических противников и просто случайно арестованных людей, даже детей, показавшихся "подозрительными", осужденные жестоко пытали и потом убивали, в основном сбрасывая живыми в реку Ла-Плата или в Атлантический океан с самолетов и вертолетов. Эти бессудные казни во всем мире стали известны как "полеты смерти".

Из 68 человек, в 2013 году оказавшихся на скамье подсудимых по этому делу и официально обвиненных в убийстве 789 граждан Аргентины и других государств, к моменту оглашения приговора под судом остались 54. 29 из них сейчас были приговорены к пожизненному заключению, 6 оправданы, остальные же осуждены на сроки от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Точных данных о том, сколько именно людей были убиты или бесследно исчезли во времена военного правления в Аргентине, начавшегося с переворота, совершенного в 1976 году бригадным генералом, а впоследствии "правителем" Хорхе Рафаэлем Виделой, нет. Нынешнее правительство страны говорит о 18 тысячах жертв, в то время как местные и международные правозащитные организации считают, что их было никак не меньше 30 тысяч.

Все подсудимые на завершившемся судебном процессе имели отношение к секретной военной тюрьме, действовавшей с 1976 по 1983 годы в офицерском казино на базе Школы военно-морских механиков (ESMA) в одном из пригородов столицы Аргентины. Именно здесь всех неугодных режиму (через это место прошли не менее 5 тысяч человек) подвергали пыткам, и отсюда увозили на смерть. По этой причине суд и проходил в том самом трехэтажном здании, ныне принадлежащем Законодательному собранию Буэнос-Айреса и превращенном в музей под названием "Пространство памяти и защиты прав человека".

Перед судом впервые предстали 8 бывших военных летчиков, пилотировавших самолеты и вертолеты, с которых сбрасывали живых людей. Они рассказали, что в каждый "полет смерти" обычно отправлялись два пилота, три морских офицера и врач. В полете с приговоренных снимали одежду, делали им укол наркотика или транквилизатора, чаще всего тиопентанала натрия, чтобы полностью лишить воли к сопротивлению, и выбрасывали за борт.

Обычно накануне убийства заключенным, измученным пытками и голодом, заявляли, что их переводят в госпиталь. Впрочем, многие догадывались о том, какая судьба их ждет, рассказал суду один из выживших – ему во время пребывания в камере как-то выдали некоторые предметы его собственной одежды, которой он ранее поделился с сокамерником, потом "отвезенным на лечение": "Нас выводили по лестнице наверх к грузовой машине именно отсюда, из этого здания, мимо тюремного медпункта. Это происходило каждую среду".

На этом судебном процессе, как пишет испанская газета El Pais, суду удалось доказать существование продуманного, заранее подготовленного систематического плана истребления в ходе так называемой "Операции Кондор" тысяч граждан Аргентины и других стран Латинской Америки, признанных инакомыслящими и политически опасными для диктаторских режимов. Для борьбы с левой интеллигенцией, социалистами и коммунистами, лидерами рабочих профсоюзов, сельскими вожаками и даже критически настроенными к хунте журналистами и священниками Хорхе Видела и его помощники, а потом и преемники создали мощные эскадроны смерти, тайные спецслужбы, не связанные никакими нормами и законом. В Аргентине костяк их составили офицеры ВМС – моряки, летчики и морские пехотинцы.

На суде также выяснилось, что часть католического духовенства, наоборот, была замешана в сговоре с военными и впоследствии помогала им уходить от правосудия. Впервые об этом, еще в 1995 году, испанскому суду рассказал бывший капитан аргентинских ВМС, летчик Адольфо Силинго, с самолета которого были выброшены в Атлантику около 30 живых людей. Несколько признаний этого экс-офицера, отбывающему в мадридской тюрьме более чем 1000-летний срок заключения, в Латинской Америке называются "эффектом Силинго" – он утверждает, что их капеллан с ведома своего начальства до и после каждого "полета смерти" давал палачам духовное напутствие и благословение. Никто из упоминавшихся в ходе следствия священников, так или иначе, на скамью подсудимых не попал.

Нынешний суд над военными преступниками был долгим и сложным, несмотря на прежние схожие судебные процессы и вынесенные обвинительные приговоры (за последние 5 лет были осуждены более 250 сторонников военной хунты), так как бывшие военные летчики и моряки упорно отказывались давать признательные показания и вообще признавать вину. Даже сейчас, выступая перед судьями с последним словом, многие из них заявили, что лишь "защищали страну от коммунистических террористов в военное время". Многие правые политики и объединения в Аргентине на всем протяжении судебного процесса пытались изменить уголовное законодательство, чтобы помочь оправданию подсудимых или смягчить их будущие приговоры.

Одним из самых известных подсудимых сейчас вновь стал Альфредо Астис, бывший капитан 3-го ранга спецназа ВМС Аргентины, прозванный "белокурым ангелом смерти", командовавший во время Фолклендской войны отрядом, захватившим остров Южная Георгия. В момент оглашения приговора 29 ноября он прокричал: "Я никогда не стану извиняться за защиту родины!".

В 2011 году Астис уже был приговорен к пожизненному заключению за многочисленные убийства, пытки и похищения людей, в частности, двух католических монахинь-француженок, Алисы Домон и Леони Дукет, которых он сам сбросил в море с самолета, а также 17-летней шведской девушки Дагмар Хагелин, оказавшейся "случайной жертвой" – она имела несчастье вечером 27 января 1977 года просто прийти в дом к знакомому аргентинскому студенту, накануне арестованному за "неблагонадежность". Выдачи Альфредо Астиса до сих пор добиваются Франция, Швеция, Испания и ряд других стран, обвиняющих бывшего спецназовца в смерти своих граждан.

Еще один подсудимый, получивший пожизненный срок, бывший капитан 2-го ранга ВМС Аргентины Амир Сесуль Хесс, во время процесса не без видимого удовольствия рассказывал судьям и родственникам убитых им людей, как его накачанные наркотиками жертвы "вываливались из самолета, словно муравьи".

Суды над всеми бывшими руководителями аргентинской военной хунты и их подручными и сторонниками начались лишь в 2005 году, после того, как Верховный суд Аргентины отменил специально принятые в конце XX века законы, защищавшие их всех от уголовного преследования. В мае 2013 года в тюрьме умер и сам генерал Хорхе Видела, ранее приговоренный к 50 годам заключения за преступления против человечности. Например, Видела и один из его преемников на посту главы государства, бывший президент Рейнальдо Биньоне, правивший в 1982-1983 годах, были признаны виновными в 34 эпизодах похищения детей у женщин, арестованных по политическим мотивам.

Суд выяснил, что у матерей отнимали новорожденных и маленьких детей, чтобы потом передать в "хорошие офицерские семьи", а самих женщин в основном убивали, в том числе самым любимым палачами способом – сбрасывая живыми с самолетов в море.

В одном из последних интервью аргентинским журналистам, уже из тюрьмы, покойный диктатор Видела сказал: "Как вы не понимаете? Мы просто должны были быстро и эффективно устранить большое количество людей".