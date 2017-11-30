Историки осудили заявления СК о "ритуальном убийстве" Николая II

Члены Вольного исторического общества осудили намерение Следственного комитета России расследовать версию "ритуального убийства" императора Николая II и его семьи. Авторы обращения, опубликованного в четверг, подчеркивают, что речь идет о так называемом мифе этнической агрессии – попытке обвинить евреев в совершении ритуальных убийств христиан.

В качестве примера приводится состоявшийся в 1913 году судебный процесс над Менахемом Менделем Бейлисом, которого обвинили в убийстве ребенка, но полностью оправдали. О том, что "ритуальная" версия преступления не имеет отношения к действительности, еще в 1991 году заявил патриарх Алексей II, подчеркивают в Вольном историческом обществе.

"Прошло более ста лет и сегодня предлагается ученым легитимизировать мракобесие, всерьез обсуждая достоверность легенды, которая появилась в XII в. и неоднократно приводила к массовым убийствам евреев", – говорится в заявлении на сайте общества.

27 ноября старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России Марина Молодцова сообщила, что ведомство будет расследовать версию "ритуального убийства" царской семьи. Епископ Тихон Шевкунов, которого считают духовником Владимира Путина, заявил, что церковная комиссия по расследованию убийства также всерьез рассматривает подобную версию.