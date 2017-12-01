В США сына депутата Госдумы России приговорили ещё 14 годам тюрьмы

Осужденный в США на 27 лет тюрьмы за кибермошенничество российский хакер Роман Селезнев приговорен ещё к 14 годам заключения по двум новым обвинениям. Он также должен выплатить компенсации по обоим делам в размере более 53 миллионов долларов.

Роман Селезнёв – сын депутата Госдумы России Валерия Селезнева. Новый срок он будет отбывать параллельно с предыдущим, сообщили в Министерстве юстиции США.

Ранее он признал себя виновным по двум уголовным делам, возбужденным в штатах Джорджия и Невада.

Россиянин в 2008 году принимал участие в обналичивании средств после взлома компании, осуществляющей денежные переводы. Кроме того, его обвиняют в причастности к похищению данных кредитных карт вместе с группой хакеров.

Селезнев был задержан спецслужбами США в 2014 году на Мальдивах. В апреле 2017 года присяжные приговорили его к 27 годам заключения. Прокуратура установила, что от действий Селезнева пострадали 3700 различных финансовых учреждений, более 500 компаний по всему миру и миллионы владельцев кредитных карт. Посольство России в США тогда выразило протест в связи с приговором. Отец Селезнева, депутат Госдумы от ЛДПР, назвал задержание сына "похищением".