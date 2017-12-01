В Японии объявили дату отречения императора Акихито от престола

Император Японии Акихито отречётся от престола 30 апреля 2019 года. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора. 1 мая 2019 года титул перейдет к старшему сыну Акихито, 57-летнему кронпринцу Нарухито.

83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года. Решение добровольно отречься от престола он принял летом 2016 года, обосновав его преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. Японский парламент принял специальный закон, позволяющий Акихито отречься от власти без изменения общего порядка престолонаследия в стране – императора освобождают от полномочий лишь в случае смерти.