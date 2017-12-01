В Саратове задержали юриста ФБК и координатора штаба Навального

В Саратове задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади и координатор штаба Алексея Навального Александр Тагиров. Об этом Гимади написалв твиттере . Их задержали в ночь на пятницу во время монтажа сцены к встрече с оппозиционером, которая назначена на 1 декабря. Власти Саратова настаивают, что не согласовывали мероприятие. Встреча с Навальным запланирована в так называемом "гайд-парке" и не требует согласования.

Сам оппозиционный политик утром 1 декабря заявил, что вылетает в Саратов и встреча в любом случае состоится.

Вместе с сотрудниками штаба полиция также задержала подрядчиков, которые монтировали сцену. Полицейские изымают оборудование, не предоставляя протоколы, написал Гимади в фейсбуке. Позднее полиция отпустила всех задержанных, кроме подрядчиков. По версии полицейских, оборудование для сцены является краденым.

В четверг полицейские задержали координатора предвыборного штаба Алексея Навального в Саратове Михаила Мурыгина. Позже его отпустили, взяв обязательство явиться в полицию 4 декабря.

По сообщению местных СМИ, в нескольких саратовских школах 1 декабря пройдут лекции посвященные борьбе со СПИДом, из-за которых ученики будут оставлены на занятиях до вечера. Рассказавшие об этом школьники связывают "методическое нововведение" с запланированной на вечер пятницы встречей Алексея Навального со сторонниками. В мэрии заявляют, что эти собрания плановые.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет права баллотироваться. Его штабы действуют в 80 городах России. Навальный проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.