В Саратове задержан координатор штаба Алексея Навального

В Саратове задержали координатора предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Михаила Мурыгина. Об этом ОВД-Инфо сообщил активист и правозащитник Сергей Окунев. Уштаба дежурят вооруженные сотрудники полиции, сообщают очевидцы в группе "Команда Навального | Саратов" во "ВКонтакте". Мурыгина обвиняют в нарушении порядка организации либо проведения митинга. Активиста доставили в отделение полиции для составления протокола. Ему грозит административный арест до 10 суток.

Накануне сотрудники городской администрации приходили к Мурыгину домой, чтобы предостеречь его от нарушения закона в день проведения встречи с Алексеем Навальным, которая должна состояться в Саратове 1 декабря. Об этом пишет издание FreeNews-Volga. Ранее администрация Саратова отклонила 2018 уведомлений о проведении митинга-встречи с оппозиционером.

Накануне сетевое издание "Общественное мнение" сообщило, что в нескольких саратовских школах 1 декабря пройдут лекции посвященные борьбе со СПИДом, из-за которых ученики будут оставлены на занятиях до половины девятого вечера. Рассказавшие об этом ученики связывают "методическое нововведение" с запланированной на вечер пятницы встречей Алексея Навального со сторонниками.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет права баллотироваться. Его штабы действуют в 80 городах России. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.