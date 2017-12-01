"Левый фронт" выдвинул в президенты директора "Совхоза имени Ленина"

Директор московского "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин победил в праймериз, организованных движением "Левый фронт", и стал, таким образом, кандидатом в президенты России от левых и патриотических сил. Об этом сообщается на сайте движения.

Праймериз состоялись накануне, во втором туре Грудинин получил более 58 процентов голосов и опередил экономиста, сооснователя партии "Яблоко" Юрия Болдырева. В предварительном голосовании также участвовали советник президента Сергей Глазьев, писатель Захар Прилепин, депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин.

"Левый фронт", который возглавляет вышедший на свободу в августе Сергей Удальцов, намерен добиваться, чтобы Грудинина выдвинули единым кандидатом от всех левых партий. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Грудинин может стать кандидатом в президенты от КПРФ вместо Геннадия Зюганова.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начинается 7 декабря. О намерении баллотироваться уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский ("Яблоко"), телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. ЦИК заявила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу "Кировлеса". Сам политик называет уголовное преследование политическим. Действующий президент России Владимир Путин об участии в президентской гонке пока не объявлял.