Коренные народы

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12 октября 2017 года в США отметили День Колумба. Этот праздник в честь открытия Нового Света отмечается в стране с 1937 года, во многих городах проходят праздничные церковные службы, парады и торжественные церемонии. Впрочем, личность и историческая роль первооткрывателя Америки оцениваются неоднозначно: все чаще факт высадки Колумба на остров Эспаньола связывают с геноцидом коренных жителей острова и последующим истреблением коренных американцев, работорговлей и началом эпохи колониализма. Поэтому в США все большую силу набирает движение за отмену Дня Колумба в пользу Дня коренных народов. Впервые эту замену произвел город Беркли в 1992 году. День коренных народов вместо Дня Колумба стали отмечать и другие города - Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл, Денвер, Остин, Солт-Лейк-Сити и Финикс, где я сейчас живу.

В России любят поговорить о геноциде индейцев в США. На соответствующий запрос Google выдает десятки и сотни страниц: про зараженные оспой одеяла, и про бойню на Вундед-Ни, и про Дорогу слез, и про печально знаменитые интернаты. Стоит отметить, однако, что положение коренных народов российского Севера и Сибири крайне редко удостаивается упоминаний в российской прессе. Как заметил некто в комментариях под постом о судьбе индейцев, "о них (сибирских народах) читать неинтересно. А вот индейцы в Америке – это незаживающая рана россиян". Я вовсе не утверждаю, что геноцида индейцев не было или что сейчас их положение вполне благополучно и не нуждается в улучшении. Год назад мне доводилось писать о самом масштабном протестк коренных жителей США в современной истории, о борьбе защитников воды из резервации лакота-сиу Стэндин-Рок против прокладки нефтепровода Dakota Access Pipeline.

Но сейчас мне хотелось бы высказаться о другом. Во многих статьях и книгах процесс покорения или, точнее, "освоения" Сибири русскими "первопроходцами" (как будто эти служилые люди шли по необитаемой территории) описывается как преимущественно мирное взаимодействие пришельцев с местными племенами. При этом делается сравнение российского и американского методов колонизации далеко не в пользу последнего. Российское же освоение Сибири представляется в исключительно розовом свете. Вот, например, выдержка из статьи профессора Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Юрия Булатова: ​"Ускорение в движении от Уральских гор к Тихому океану достигалось прежде всего благодаря следующим факторам. Во-первых, русские землепроходцы использовали привычный опыт освоения новых территорий по рекам. <...> Во-вторых, продвижение "навстречу солнцу" и поиск "неприисканных" земель для сбора дорогих мехов в казну проходили без какого-либо крупномасштабного сопротивления со стороны местного населения и без столкновения с иностранными государствами. <...> В-третьих, русские землепроходцы проявляли веротерпимость и не нарушали внутренней организации жизни местного населения. Освоение Сибири и Дальнего Востока русскими проходило без каких-либо религиозных войн, без геноцида в отношении местных аборигенов, без создания резервации для коренных этносов. Все эти американские приемы колонизации так и остались, слава Богу, неведомы народам Сибири и Дальнего Востока".

Чтобы подвести к заранее сформулированному выводу о мирном вхождении Сибири в состав Российского государства, автору достаточно исказить или замолчать некоторые неудобные факты, например, о насильственном крещении сибирских инородцев. Нет в статье и ответа на закономерный вопрос, почему, осваивая новые территории, служилые люди всюду ставили остроги? Для чего нужны были крепости, если все контакты с местным населением носили мирный характер? В одном только Прибайкалье в XVII веке отряды ополчения из бурятских племен неоднократно восставали и сжигали русские остроги. Точно такая же война велась и на севере – в Якутии, а чукчи – те и вовсе до конца с Российской империей не "замирились". Русские казаки широко практиковали и захват пленных – ясырей, обращение их в рабство и содержание в острогах аманатов, чаще всего жен и детей туземной знати в колодках и цепях.

Летом 2013 года из России вынужден был эмигрировать доктор исторических наук Владимир Хамутаев. Отъезду ученого предшествовало его увольнение из Института монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН с формулировкой "за прогулы". Многие считают, что истинной причиной изгнания Хамутаева из института стала книга "Вхождение Бурятии в состав России". В том же 2011 году году в республике с помпой отметили 350-летие "добровольного вхождения Бурятии в состав России". В книге Хамутаева концепция "добровольности" опровергалась многочисленными историческими фактами перманентных военных действий на протяжении целого столетия, подчеркивался насильственный характер присоединения бурят. Подобное несогласие с официальной трактовкой истории не могло не вызвать негативной реакции со стороны республиканской власти. Как оказалось, и в современной российской исторической науке плюрализм мнений не приветствуется.

Не могу понять причин такого параноидального страха российской власти перед открытой и честной дискуссией о прошлом

После выхода книги директор института Борис Базаров потребовал от Хамутаева написать заявление об уходе. Последовавшие события Хамутаев описывает так: "Книга вызвала крайне агрессивную реакцию местной власти и ФСБ. В результате с 9 часов до 18 часов кадровик следила за мной, собирая "факты нарушений". Унижали на двух собраниях. Официальная причина гонений: я не получал разрешения ученого совета института на издание, на рецензиях докторов наук нет печати; издал книгу, которая противоречит принятой в институте концепции добровольного вхождения Бурятии в состав России; в книге я опорочил вековую дружбу бурят и русских. В действительности причина одна: политическая, ибо директор выполняет задание (бывшего. – РС) президента Наговицына и ФСБ изгнать Хамутаева из Института как лидера националистов, выступившего против всеобщего праздника "350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав России". Хамутаев получил политическое убежище в США, работает теперь в университете Индианы.

Злоключения исторической науки в Бурятии изгнанием Владимира Хамутаева не ограничились. В конце 2015 года сначала республику, а затем и страну покинул известный в Бурятии книгоиздатель, учредитель общественной организации "Буряад соёл" ("Бурятская культура") Булат Шагжин. Вернувшись в 2013 году из Москвы, Шагжин обратил внимание на почти полное отсутствие в книжных магазинах Улан-Удэ книг, изданных в Бурятии и о Бурятии, а также книг на бурятском языке, и решил издавать их сам, не дожидаясь помощи государства. За два года издательский дом "Буряад соёл" выпустил около 70 тысяч экземпляров книг по истории и культуре бурят, фольклору, буддизму и шаманизму, учебников и словарей бурятского языка, детской и художественной литературы. Параллельно с издательским домом Булат зарегистрировал НКО "Буряад соёл" и начал организовывать школы бурятского языка для взрослых, а также вечера, концерты, общественные встречи, посвященные культуре бурят.

В начале 2015 года на сайте телекомпании Al Jazeera вышла статья о Булате Шагжине и других общественниках, в которой они рассказали о бедственном положении с бурятским языком в Бурятии. О статье написали все крупные СМИ в республике, однако публикации были вскоре удалены с сайтов по звонку "сверху". Весной того же года, почти сразу после отъезда иностранных журналистов в Улан-Удэ, с визитом приехали сотрудники консульской службы посольства США (это обычная дипломатическая практика - совершать ознакомительные поездки по регионам). В Бурятии гостей встретили плакатами с лозунгами "Янки гоу хоум!" и "Дипломаты США – источник оранжевой заразы!". В числе тех, кто встречался с американскими дипломатами, был и Шагжин. "С этого момента до вынужденного отбытия из республики (около полугода) меня постоянно сопровождали сотрудники силовых структур на служебном транспорте и пешком. В том числе до квартиры. Также без предупреждения ко мне в офис организации приходили сотрудники прокуратуры, налоговой, счетной палаты и ФСБ. Угрожали расправой, объясняли, чтобы я покинул республику или уезжал к "своим американцам". Нас подозревали в желании отделения, проведения бурятской версии Майдана, в получении крупных средств денег на проведение революции", – вспоминает он.

Последней каплей стал запрет учебника "История бурят", который Булат планировал издать. На заседании в правительстве Бурятии с участием тогдашнего главы республики Вячеслава Наговицына проект издания подвергся серьезной критике. В Бурятский государственный университет и Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН были разосланы письма с требованием к сотрудникам прекратить работу над книгой и сотрудничество с издательством "Буряад соёл".

Признаться, я никак не могу понять причин такого параноидального страха российской власти перед открытой и честной дискуссией о прошлом. Для чего, к примеру, реабилитируют садиста и душегуба Ивана Грозного? Неужели признание прошлого правителя преступником каким-то образом бросит тень на правителя нынешнего? Зачем выворачивать руки ученым и просто жителям российских республик, заставляя их праздновать непременно "добровольное вхождение" в состав России? Не лучше ли признать, что в нашей общей истории есть как кровавые и печальные страницы войн и конфликтов, так и страницы дружбы, сотрудничества и настоящего боевого братства?

Я начала эту статью с рассказа о дискуссии в американском обществе по поводу Дня Колумба vs Дня коренных народов. Так вот: в США общественные дискуссии на самые острые и болезненные темы истории возможны, а в России, к сожалению, нет. Совсем недавно в России в очередной раз отмечался День народного единства. Московская полиция изловила группу гастарбайтеров и принудительно отправила их на праздничный митинг-концерт в Лужники - видимо, не хватило массовки, согнанной с бюджетных предприятий. Представителям этнических меньшинств этот праздник в честь изгнания поляков из Москвы в начале XVII века кажется нелепым. Однако, выбора, праздновать ли этот день, как и очередную годовщину "добровольного вхождения", у нас нет.

Раджана Дугарова – кандидат исторических наук

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