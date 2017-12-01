Tesla построила в Австралии самый большой аккумулятор в мире

В Австралии построили "самую большую литий-ионную батарею в мире" емкостью более 100 мегаватт-час. В пятницу ее официально подключили к общей энергосети. Такая батарея способна обеспечить электричеством около 30 тысяч домов. Власти рассчитывают, что новый аккумулятор снизит нагрузки на электросеть во время пиков потребления.

Батарею построили всего за несколько месяцев –​ основатель американской компании Tesla Илон Маск обязался завершить строительство в течение 100 дней. Предприниматель ранее пообещал, что, ​если компания не уложится в обещанные сроки, аккумулятор достанется Австралии бесплатно. Окончательная стоимость проекта не раскрывается, ранее его оценивали в 50 миллионов долларов.

После мощного урагана в сентябре 2016 года в штате Южная Австралия начались перебои с электроэнергией. Без света остались более полутора миллионов человек. Чуть меньше половины энергии в этом штате вырабатывают ветряные электростанции.