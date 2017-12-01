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Суд постановил конфисковать деньги и имущество полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко

Суд в Москве в пятницу вынес решение о конфискации имущества бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает агентство РАПСИ, по требованию Генеральной прокуратуры конфискованы 8 миллиардов рублей, обнаруженные в ходе обыска, а также 27 объектов недвижимости, 4 автомобиля и слиток золота.

Сам Захарченко на суде заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности требовали от подсудимого оговорить себя, угрожая "взять в заложники" его отца и сфабриковать дело.

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре прошлого года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

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