Суд постановил конфисковать деньги и имущество полковника Захарченко

Суд в Москве в пятницу вынес решение о конфискации имущества бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает агентство РАПСИ, по требованию Генеральной прокуратуры конфискованы 8 миллиардов рублей, обнаруженные в ходе обыска, а также 27 объектов недвижимости, 4 автомобиля и слиток золота.

Сам Захарченко на суде заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности требовали от подсудимого оговорить себя, угрожая "взять в заложники" его отца и сфабриковать дело.

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре прошлого года Захарченко арестовали по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.