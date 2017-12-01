Эксперты с сайта RussianSpaceWeb.com, посвященного российской космонавтике, пришли к выводу, что запуск с космодрома "Восточный" 19 новых спутников не удался из-за того, что разгонный блок "Фрегат", который должен был вывести их на орбиту, был запрограммирован из расчета на другой космодром - не "Восточный", а "Байконур", сообщает информационное агентство "Телеграф".
С этой версией вполне совместимо заявление российского эксперта, которое цитирует "Интерфакс":
"Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным - и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что неверная ориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании.
"Неправильная ориентация при маневре произошла из-за ошибки в полетном задании для системы управления разгонного блока. В итоге перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки", - сказал он.
То, что "Фрегат" развернулся не в ту сторону, может быть вызвано ошибкой в программировании гироскопа разгонного блока, утверждают эксперты с сайта RussianSpaceWeb.com.
Пока это не более чем неподтвержденная версия, но неизбежные шутки в соцсетях начали множиться сразу.
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Не оттуда с любовью, надцатого мартобря...
Вот какой рассеянный,
В Роскосмосе проверенный
А людей, знакомых с географией, поблизости не оказалось?
Вы думаете, это предел? О собенно после того, как паренек на спутнике перепутал полярности? (Кстати, мы тогда забыли уточнить, а не был ли ток переменным?) Так вот - не надейтесь! Нисколько не удивлюсь, когда перепутают педаль газа с тормозом. Или зальют левый гептил.
Построили Байконур, а потом разучились
Вполне возможно, что тех, кто совершил эту ошибку, будут судить за диверсию, полагают в соцсетях.
В принципе возможно, неправильно составили полётное задание. Но «Фрегат» летает не только с Байконура, но и из Плесецка тоже, а ещё и с Куру. Значит при составлении задания учёт смены полигона, это не новость. Посмотрим, помните, когда перепутали у «Протона» датчики, то кого-то там отправили под суд.
Космодромы они препутали! Не шутка. Гнать все руководство к чертовой матери! Гендиректора и главного инженера посадить за вредительство. Пусть они Лефортово с Бутыркой путают. Без этого не будет в Роскосмосе порядка.
77% опрошенных поддержали отправку Рогозина в космос следующим же запуском ракеты с Восточного
Опровержений новой версии пока не последовало. Телеграм-канал "Караульный" публикует анонимный комментарий с альтернативным мнением:
Сейчас про "перепутали космодромы" все активно репостят, но:
1) РБ "Фрегат" всё же вышел на опорную орбиту, а вот дальше не получилось
2) Навигационную задачу БЭВМ "Фрегата" решает непрерывно со старта в автономном режиме, опираясь на наземную телеметрию и собственные датчики, плюс использование ГЛОНАСС и GPS для повышения точности.
Это говорит о том, что РБ знает своё положение и вектор скорости с самого начала независимо от места старта.
Т.е. как минимум, эта новость выглядит неполной.
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