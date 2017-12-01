Эксперты с сайта RussianSpaceWeb.com, посвященного российской космонавтике, пришли к выводу, что запуск с космодрома "Восточный" 19 новых спутников не удался из-за того, что разгонный блок "Фрегат", который должен был вывести их на орбиту, был запрограммирован из расчета на другой космодром - не "Восточный", а "Байконур", сообщает информационное агентство "Телеграф".

С этой версией вполне совместимо заявление российского эксперта, которое цитирует "Интерфакс":

"Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным - и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что неверная ориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании.

"Неправильная ориентация при маневре произошла из-за ошибки в полетном задании для системы управления разгонного блока. В итоге перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки", - сказал он.

То, что "Фрегат" развернулся не в ту сторону, может быть вызвано ошибкой в программировании гироскопа разгонного блока, утверждают эксперты с сайта RussianSpaceWeb.com.

Пока это не более чем неподтвержденная версия, но неизбежные шутки в соцсетях начали множиться сразу.

Natalia Marshalkovich

Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.

Nikolai Rudensky

Не оттуда с любовью, надцатого мартобря...

Alexei Berd

Вот какой рассеянный,

В Роскосмосе проверенный

​Vadim Kuts

А людей, знакомых с географией, поблизости не оказалось?

Петр Образцов

Вы думаете, это предел? О собенно после того, как паренек на спутнике перепутал полярности? (Кстати, мы тогда забыли уточнить, а не был ли ток переменным?) Так вот - не надейтесь! Нисколько не удивлюсь, когда перепутают педаль газа с тормозом. Или зальют левый гептил.

Alihan Abdigali

Построили Байконур, а потом разучились

Вполне возможно, что тех, кто совершил эту ошибку, будут судить за диверсию, полагают в соцсетях.

​Алексей Цибин

В принципе возможно, неправильно составили полётное задание. Но «Фрегат» летает не только с Байконура, но и из Плесецка тоже, а ещё и с Куру. Значит при составлении задания учёт смены полигона, это не новость. Посмотрим, помните, когда перепутали у «Протона» датчики, то кого-то там отправили под суд.

Пепел Клааса

Космодромы они препутали! Не шутка. Гнать все руководство к чертовой матери! Гендиректора и главного инженера посадить за вредительство. Пусть они Лефортово с Бутыркой путают. Без этого не будет в Роскосмосе порядка.

Кирилл Лятс

77% опрошенных поддержали отправку Рогозина в космос следующим же запуском ракеты с Восточного

Опровержений новой версии пока не последовало. Телеграм-канал "Караульный" публикует анонимный комментарий с альтернативным мнением:

Сейчас про "перепутали космодромы" все активно репостят, но:

1) РБ "Фрегат" всё же вышел на опорную орбиту, а вот дальше не получилось

2) Навигационную задачу БЭВМ "Фрегата" решает непрерывно со старта в автономном режиме, опираясь на наземную телеметрию и собственные датчики, плюс использование ГЛОНАСС и GPS для повышения точности.

Это говорит о том, что РБ знает своё положение и вектор скорости с самого начала независимо от места старта.

Т.е. как минимум, эта новость выглядит неполной.