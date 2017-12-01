Глава Киевского патриархата Филарет назвал условия диалога с РПЦ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что возглавляемая им церковь никогда не вернется в Московский патриархат. Такое заявление Филарет сделал на пресс-конференции в Киеве.

Накануне стало известно о письме Филарета на имя патриарха Кирилла, в котором глава Киевского патриархата призвал предстоятеля Русской православной церкви "восстановить молитвенное общение" между церквами. Говоря об этом письме, Филарет сказал, что с инициативой о примирении выступила Русская православная церковь при посредничестве митрополита заграничной российской церкви в Нью-Йорке Илариона.

Филарет заявил, что считает возможным диалог между церквами по вопросу признания автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, первым шагом к которому должно стать возобновление молитвенного общения и снятие анафемы, наложенной на Филарета после создания Украинской церкви, последователей которой в Москве считают раскольниками. При этом Филарет подверг критике Украинскую православную церковь Московского патриархата, сказав, что она "служит интересам агрессора".

Накануне Московский патриархат сообщил, что Филарет направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о прощении. Представитель Филарета опроверг эту информацию. Он сообщил, что о покаянии перед РПЦ "не может быть и речи".

30 ноября Архиерейский собор в Москве учредил комиссию для ведения переговоров с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Филарет был митрополитом Киевским и всея Украины до 1992 года. Тогда он и его сторонники образовали Украинскую православную церковь Киевского патриархата, заявив о ее автокефалии. Московский патриархат отлучил Филарета от церкви и предал анафеме как "раскольника".