На ЧМ-2018 по футболу российская сборная сыграет с Уругваем

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В Москве прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу. Российская сборная сыграет с Уругваем. Игра пройдет в Самаре. В одной группе с Россией оказались также команды Саудовской Аравии и Египта.
На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.
Всего в жеребьевке приняли участие 32 сборные. Ни одна из бывших советских республик на чемпионат не прошла. Россия попала на турнир автоматически – на правах хозяйки соревнований.
По той же причине российская сборная при жеребьевке находилась в первой корзине – среди самых сильных команд. Хотя в рейтинге FIFA россияне находятся ниже всех остальных участников – на 65-м месте.
Остальные команды распределились по группам следующим образом:
Группа В: Португалия, Испания, Иран, Марокко
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Япония
Группа G: Бельгия, Панама, Англия, Тунис
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Южная Корея
Чемпионат мира пройдет на фоне скандала с допингом в российском спорте. FIFA заявила, что специалистов из России не допустят к работе с пробами спортсменов.
27 ноября стало известно, что на чемпионате мира по футболу в России судьи впервые получат право приостанавливать и отменять матчи, если во время игры будет проявляться расизм.
Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Этот турнир станет самым дорогим в истории. На его организацию потратили более 13 миллиардов долларов.
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