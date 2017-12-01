Активиста Балуха отпустили из СИЗО под домашний арест

Раздольненский районный суд сегодня отпустил украинского активиста Владимира Балуха из СИЗО под домашний арест. Решение было принято после отмены продления срока заключения Верховным судом Крыма. Сторона защиты ранее настаивала, что по российскому законодательству, обвиняемых в преступлениях средней тяжести нельзя держать под арестом более шести месяцев.

Адвокат Ольга Динзе заявила ходатайство изменить меру пресечения на подписку о невыезде, а в случае домашнего ареста дать Балуху возможность посещать клинику в Раздольном, "поскольку в селе Серебрянка нет больницы". Сам Балух в суде заявил, что может согласиться с подпиской о невыезде, "чтобы соблюсти формальности". Он подчеркнул, что как и раньше, не видит повода ограничивать его свободу.

Судья Раздольненского районного суда Елена Тедеева вынесла решение об изменении меры пресечения Балуху на домашний арест на два месяца.

Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке его дома были обнаружены десятки патронов и несколько тротиловых шашек.

В начале августа суд приговорил активиста к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Но после апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда.

Адвокат Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Сам активист неоднократно заявлял о побоях и жестоком обращении в СИЗО.