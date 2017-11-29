Активисту Владимиру Балуху отменили продление ареста

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Суд в аннексированном Россией Крыму отменил продление ареста украинцу Владимиру Балуху. Он пробудет в следственном изоляторе до 4 декабря. Ранее срок ареста ему продлили до середины января.
Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке его дома были обнаружены десятки патронов и несколько тротиловых шашек.
В начале августа суд приговорил активиста к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Но после апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда.
Адвокат Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Сам активист неоднократно заявлял о побоях и жестоком обращении в СИЗО.
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