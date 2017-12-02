Reuters: США планировали снять санкции с РФ после победы Трампа

Агентство Reuters сообщает о плане, который, как утверждается, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с российской стороной. Согласно этому плану, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в прошлом году бывший советник должен был поддержать проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который предусматривал снятие антироссийских санкций.

Утверждается, что проект предполагал участие российской компании "Объединенные машиностроительные заводы", которая специализируется на производстве ядерного оборудования и сейчас находится под санкциями.

По данным Reuters, в агентстве ACU Strategic Partners, которое занимается консультированием в сфере атомной энергетики, утверждали что Трамп был заинтересован в сотрудничестве с Россией. Эту идею, по данным агентства, поддержал бывший советник президента Майкл Флинн.

Reuters утверждает, что США также планировали помочь украинской компании "Турбоатом" получить контракт на 45 миллиардов долларов на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Предполагалось, что в обмен на это Киев смягчит свою позицию по снятию антироссийских санкций.

В Белом доме и ACU информацию Reuters пока что не прокомментировали.

Вчера американские средства массовой информации сообщили о том, что Флинн связывался с российским послом в США Сергеем Кисляком непосредственно по распоряжению ближайшего соратника Трампа - Джареда Кушнера. Несколькими часами ранее, выступая в окружном суде Вашингтона, Флинн признал свою вину в том, что обманул следователей ФБР. Флинн к настоящему времени, самый важный бывший чиновник из окружения Трампа, который сознался в ложных показаниях по так называемому делу о российском вмешательстве в американские президентские выборы. Флинн также заключил сделку со следствием по этому делу.

В начале августа президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. Новый закон лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса.