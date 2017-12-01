Майкл Флинн признал свою вину в обмане руководства ФБР

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, обвинённый в даче ложных показаний, признал себя виновным. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Флинн заявил, что неоднократно информировал команду Трампа о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Судебное заседание прошло 1 декабря в окружном суде Вашингтона.

Расследование так называемого "российского досье" возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер. Исследованию подвергают все подозрительные факты и свидетельства предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Мюллер заявил, что Флинн сознательно дал ФБР ложные показания. В начале ноября спецпрокурор сообщил, что располагает достаточными свидетельствами, чтобы предъявить Флинну обвинения.