Трамп опроверг сообщения об оставке госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о предстоящей отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. "СМИ, спекулирующие, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку — фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы хорошо работаем вместе", — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила о возможной отставке госсекретаря США. По данным издания, эту должность мог бы занять директор ЦРУ Майк Помпео. Тиллерсон, комментируя публикацию, назвал информацию о своей отставке "смехотворной".

В начале октября телеканал NBC сообщил о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента был намерен покинуть свой пост еще летом, но после уговоров вице-президента Майка Пенса остался. Тиллерсон опроверг эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".