Трое россиян на этой неделе попросили убежища на территории Украины

На этой неделе трое граждан России попросили предоставить политическое убежище на территории Украины из-за давления со стороны российских правоохранительных органов. Об этом в субботу заявили в украинской пограничной службе, не уточнив имен.

По утверждению ведомства, один из россиян попросил признать его беженцем, заявив, что подвергается преследованию за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Второй также сообщил, что участвовал в акциях против действующих российских властей. Причины обращения третьего гражданина России в пресс-релизе не указаны.

Все три заявления перенаправлены в иммиграционную службу Украины.

Сторонники Алексея Навального неоднократно сообщали о преследованиях со стороны правоохранительных органов за участие в акциях и работе предвыборных штабов оппозиционера.