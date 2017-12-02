Трое россиян на этой неделе попросили убежища на территории Украины

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На этой неделе трое граждан России попросили предоставить политическое убежище на территории Украины из-за давления со стороны российских правоохранительных органов. Об этом в субботу заявили в украинской пограничной службе, не уточнив имен.
По утверждению ведомства, один из россиян попросил признать его беженцем, заявив, что подвергается преследованию за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Второй также сообщил, что участвовал в акциях против действующих российских властей. Причины обращения третьего гражданина России в пресс-релизе не указаны.
Все три заявления перенаправлены в иммиграционную службу Украины.
Сторонники Алексея Навального неоднократно сообщали о преследованиях со стороны правоохранительных органов за участие в акциях и работе предвыборных штабов оппозиционера.
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