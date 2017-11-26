Активистка "Новой оппозиции" покинула Россию

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Активистка "Новой оппозиции" Ольга Романова покинула Россию после допроса по делу движения "Артподготовка". Об этом сообщил французский активист Пьер Афнер. По его словам, Романова находится в Киеве. Она выехала из России с помощью сервиса поиска попутных машин BlaBlaCar.
Движение "Артподготовка" запрещено в России. Его лидер, националист Вячеслав Мальцев летом 2017 года покинул России. При этом он продолжал заявлять, что 5 ноября в России якобы произойдет революция. В связи с этими заявлениями были задержаны десятки предполагаемых сторонников националиста. Некоторые из них арестованы по обвинениям в терроризме.
По одному из таких дел в начале ноября в качестве свидетеля допросили активистку "Новой оппозиции" Ольгу Романову. Перед этим сотрудники ФСБ провели обыск в ее квартире. Романовой заявляли, что ее статус в деле может поменяться на обвиняемую, пишет "ОВД-Инфо".
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