РПЦ предупредила верующих об опасности революционных настроений

Архиерейский собор Русской православной церкви принял послание верующим православным о том, что "революционные настроения, порожденные политическими провокациями", являются гибельными для людей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

"Представители всех слоев общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению государственности", – говорится в документе.

Накануне стало известно, что Русская православная церковь приняла положение "О канонических аспектах церковного брака". Согласно документу, венчание однополых пар и браки с "враждебными еретиками" признаны запрещенными.