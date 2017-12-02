РПЦ предупредила верующих об опасности революционных настроений

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Архиерейский собор Русской православной церкви принял послание верующим православным о том, что "революционные настроения, порожденные политическими провокациями", являются гибельными для людей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.
"Представители всех слоев общества должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших в прошлом веке к страданиям и смерти множества людей, к разрушению государственности", – говорится в документе.
Накануне стало известно, что Русская православная церковь приняла положение "О канонических аспектах церковного брака". Согласно документу, венчание однополых пар и браки с "враждебными еретиками" признаны запрещенными.
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