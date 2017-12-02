Экс-сотрудник АНБ незаконно хранил секретные документы

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Нгя Хоанг Фо признался в незаконном хранении засекреченных документов на домашнем компьютере. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции США. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы. Суд вынесет вердикт 6 апреля 2018 года.

В Минюсте утверждают, что Нгя Хоанг Фо с апреля 2006 года был разработчиком программного обеспечения для АНБ. По данным следствия, с 2010 года по март 2015 он переносил секретные данные на домашний компьютер. Газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники отмечает, что сотрудник брал секретные документы домой, чтобы переписать свое резюме. Собеседник издания уточнил, что на компьютере разработчика было установлено антивирус "Лабораторию Касперского". Утверждается, что в результате скопированные документы были скопированы.

В конце октября "Лаборатория Касперского" признала, что в ее антивирусных программах использовался хакерский код, полученный с американского персонального компьютера. Глава компании Евгений Касперский тогда признался, что в 2014 году "случайно" были получены файлы, имевшие отношение к АНБ США. По его словам, как только ему указали, что файлы секретные, они были удалены.

Летом этого года власти США полностью запретили правительственным ведомствам использовать программы "Лаборатории Касперского". В ответ Касперский пообещал предоставить "все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам". Также компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.

