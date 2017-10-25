"Лаборатория Касперского": в антивирусе использовался хакерский код

"Лаборатория Касперского" признала, что в её антивирусных программах использовался хакерский код, полученный с американского персонального компьютера в сентябре 2014 года.

Об этом говорится в обнародованном 25 октября отчёте о предварительных результатах внутреннего расследования, которое было начато после появления в американских СМИ обвинений в адрес компании в сотрудничестве с российскими спецслужбами и причастности к шпионажу.

Накануне основатель и глава компании Евгений Касперский признался Associated Press, что в 2014 году "случайно" были получены файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности (АНБ) США. По его словам, как только ему указали, что файлы секретные, они были удалены.

Летом этого года власти США полностью запретили правительственным ведомствам использовать программы "Лаборатории Касперского". В ответ Касперский пообещал предоставить "все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам". Также компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.