Новости других миров. Выпуск 2

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Биотехнологическая компания Ascendance Biomedical раздаёт на своём сайте не прошедшие официальное тестирование препараты для генной терапии. Препарата два — один заставляет организм вырабатывать антитела к ВИЧ, другой увеличивает мышечную массу. Желающих их приобрести честно предупреждают, что они участвуют в децентрализованном эксперименте по испытанию новых лекарств. FDA (американское агентство по контролю за медикаментами) в ужасе и пытается запретить этот смелый эксперимент. Владелец фирмы парирует тем, что во-первых, официальные процедуры FDA по тестированию лекарств занимают многие годы, и человечество не может столько ждать, а во-вторых, он не нарушает никаких правил, поскольку не продаёт препараты, а раздаёт их бесплатно.

2. Законодатели США, ЕС и других стран надеялись, что запретив лампы накаливания, они сократят потребление электроэнергии. Как бы не так. Последние исследования показывают, что из-за распространения новых экономных LED-ламп люди просто стали освещать всё подряд, в том числе и то, что им было не по карману освещать раньше — например, велодорожки. Световое загрязнение по спутниковым данным растёт на 2.2% в год, и это только вершина айсберга: спутники не регистрируют излучаемый LED-лампами свет синей части спектра.

3. Рак мозга начали изучать на крошечных человеческих мозгах размером с горошину, выращенных в лаборатории, которые называются «мозговые органоиды». Эти крошечные мозги научились выращивать австрийские ученые три года назад, и на них уже изучают эпилепсию, шизофрению, аутизм и синдром Альцгеймера. Специалисты по биоэтике озабочены моральностью этих экспериментов — возможно, крошечные мозги тоже способны страдать и чувствовать боль.

4. Биологи из Сан-Диего создали бактерию с расширенным генетическим кодом. Вдобавок к 4 элементам-нуклеидам (A - аденин, G - гуанин, C - цитозин, T - тимин), из которых состоит ДНК всех живых организмов Земли, у неё есть ещё два, которых у жизни на Земле раньше не было. Бактерия не только размножается, но и уже производит необычные протеины, аналогов которых не существует в природе.

5. Первая партия билетов на первый в мире музыкальный фестиваль, на который не пустят мужчин, была раскуплена за 11 минут. Statement Festival, открытый только для женщин и трансгендеров, пройдет 31 августа и 1 сентября 2018 года в Гётеборге. Группа шведских феминисток решила устроить фестиваль без мужчин после того, как летом 2017 на крупнейшем шведском музыкальном фестивале Bråvalla произошло 4 изнасилования, и организаторы объявили о его прекращении.

6. Если ваш сосед курит на балконе, вы можете заработать немного денег. Верховный Суд РФ постановил, что курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям. Правда, много заработать не удастся — житель Новосибирска требовал со своего курящего соседа 250 тысяч рублей, но Верховный суд присудил ему только 5 тысяч. С другой стороны, если подать в суд на соседей слева, справа, сверху и снизу, можно приобрести двухкамерный новый отечественный холодильник. А если ещё и на тех, что живут по диагонали, то и на импортный.

7. И ещё новости из зала суда — американский учёный требует 10 миллионов долларов от своих научных оппонентов. В конце 2015 года климатолог Марк Джекобсон опубликовал в официальном журнале Академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences статью, где предложил дешевое решение проблемы нестабильной загрузки энергосетей, питаемых от ветряных и солнечных электростанций. В начале 2017-го другие учёные опубликовали в том же журнале критический разбор его статьи, где указали на многочисленные ошибки моделирования. Теперь Джекобсон требует от своих оппонентов 10 миллионов долларов в качестве моральной компенсации, утверждая, что критика нанесла серьезный ущерб его репутации .

8. По Праге по улицам шастало 264 редких балканских черепахи, занесенных в Красную книгу. Этот вид черепах в Чехии не водится, и откуда они появились в Праге, точно никто не знает. Полиция предполагает, что кто-то нелегально провез их в страну с целью продажи, но что-то пошло не так и от черепах избавились. Стоимость одной такой черепахи в розничной продаже составляет около 100 долларов. Сейчас путешественницы, отловленные инспекторами службы охраны природы, находятся в пражском и пльзеньском зоопарках.



9. Индийская полиция поймала вора, который за 4 месяца успел украсть из отелей 120 телевизоров. Вор сообщил полиции, что крал телевизоры, чтобы оплатить услуги адвоката — который защищал его от обвинений в предыдущих кражах телевизоров .

10. Немецкая торгово-промышленная палата в Китае в воскресенье пригрозила, что немецкие компании уйдут из этой страны. Причина — закон, обязывающие все средние и крупные предприятия, включая филиалы иностранных, иметь на производстве ячейки коммунистической партии. Закон существует уже давно, и раньше китайские власти смотрели на его исполнение сквозь пальцы, но в прошлом году они стали настаивать на его выполнении. Мало того, многие филиалы европейских компаний и совместные предприятия сообщают, что их заставляют вводить коммунистических функционеров в совет директоров и оплачивать работу партийной организации. Европейский бизнес протестует, но китайская партийная пресса заявляет, что иностранцы должны научиться работать по китайским правилам — для их же собственной пользы. Кстати, прием новых членов в КПК сокращается четыре года подряд и достиг самого низкого уровня за много десятилетий. И не из-за недостатка желающих, а из-за всё более строго отбора. Эксперты объясняют это тем, что по мнению Председателя Си СССР развалился из-за того, что в КПСС оказалось слишком много случайных людей.