Погиб второй фигурант дела о покраске звезды на высотке в Москве

В горах Кабардино-Балкарии погиб российский бейсджампер Александр Погребов, оправданный по делу о покраске звезды, установленной на сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве, сообщается в фейсбуке группы DvizhuhaClub

Бейсджампер погиб во время прыжка в Баксанском ущелье. Обстоятельства его гибели не раскрываются. Где и когда будет похоронен экстремал, не уточняется.

Александр Погребов известен как один из четырех фигурантов уголовного дела о вандализме, которое возбудили после покраски звезды на московской высотке. Звезду раскрасили в цвета украинского флага в тот же день, когда Погребов и еще трое экстремалов Алексей Широкожухов, Евгения Коротова и Анна Лепешкина прыгали с крыши высотки.

В ночь на 20 августа 2014 года звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной выкрасили в синий цвет, а на здании установили желто-синий флаг. Ответственность за это взял на себя украинский руфер Павел Ушевец (Мустанг), однако к делу привлекли и других руферов, которых обвинили в сговоре с Ушевцом и совершении преступления из политической ненависти. В сентябре 2015 года Таганский суд оправдал четырех руферов. Еще одного, Владимира Подрезова, приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии, однако позднее ему заменили реальный срок на ограничение свободы.

В августе 2017 года в горах Швейцарии погиб один из оправданных бейсджамперов Алексей Широкожухов, который разбился во время прыжка.