Подспорье как подачка

Владимир Путин в последние дни ноября говорил о демографии: хвастался долгожданным приростом населения России, рассказал, что государство решило проблему мест в детских садах (это не совсем так) и очень много обещал. На мероприятии с тоскливым казенным названием "заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей" Путин составил целый список мер поддержки рождаемости. Все их можно посмотреть в первоисточнике, остановлюсь на самом резонансном:

​Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Сумма выплаты будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем она составит (зависит от региона): в 2018 году – 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020-м – 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной: будут учитываться доходы семьи – думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается. Выплата будет определена в размере прожиточного минимума для детей, как я уже сказал, установленного в субъекте Федерации за второй квартал года, предшествующего обращению за указанной выплатой. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, также за второй квартал предыдущего года. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 миллиарда рублей.

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Теперь позвольте несколько замечаний от отца десятимесячной дочки!

Первое и главное. Мне сложно представить, чтобы на наше решение завести ребенка могло как-то повлиять обещание десяти тысяч рублей в месяц. Да, лишних денег, если мы говорим о детях, не бывает. Но вот допущение, что для кого-то чаша весов качнется именно под давлением такого аргумента, мне не нравится. Не нравится, потому что становится непонятно, чего в таком случае хотят больше – ребенка или денег. Недаром самая известная мера поддержки рождаемости в России, материнский капитал, изначально была полностью безналичной, потом разрешили обналичивать небольшую часть сумму. С обналичкой основной части материнского капитала государство всегда боролось. Как семья будет тратить эти выплаты до полутора лет, никто, разумеется следить не станет.

Простая раздача денег микроэкономической стабильности молодой семье, разумеется, не даст

Я посчитал на примере своей родной Вологодской области (вот прожиточный минимум, а вот средние зарплаты): на такие выплаты вполне сможет претендовать семья из двух молодых учителей или врачей. Но тем не менее определенная часть денег достанется вполне асоциальным семейкам и безответственным родителям. Кто в этом заинтересован? ​И потом, что за отсечка в полтора года? До полутора лет самые серьезные траты на ребенка еще даже не начинаются. Заметную долю игрушек, одежды, других необходимых вещей младенцы получают в подарок. Не меньшую – в круговороте дружеского обмена между молодыми родителями. Многие предметы используются от силы пару-тройку месяцев, если не пару недель – это значит, что они часто выставляются на продажу и их можно купить по сравнительно небольшим ценам. Но, чем ребенок старше, тем больше ему требуется новых вещей, тем больше у него собственных запросов, тем более новых и более дорогих игрушек он ждет.

Но посудите сами. Семья с общим доходом тысяч в сорок будет получать от государства еще десять. Когда ребенку исполнится полтора года, у семьи разом исчезнет 20% доходов. Лично я за социальную поддержку родителей. Но не из абстрактно-социалистических, а из чисто рыночных побуждений. Экономике нужны уверенные в себе потребители. Человек, чувствующий себя уязвимым и незащищенным, – плохой потребитель, ему не до покупок, ему бы до зарплаты дотянуть.Человек, который уверенно смотрит в завтрашний день, смело тратит деньги, берет ипотеку и автокредит, стимулирует национальную экономику. Сформулировано примитивно, но в целом это именно так.

Простая раздача денег этой микроэкономической стабильности молодой семье, разумеется, не даст. Она может послужить временным подспорьем для благополучной семьи и подачкой на бутылку для семьи неблагополучной, но не более того. Поэтому я за косвенную поддержку родителей. Конечно, за субсидирование ипотеки. Путин говорил об этом, но пока в этой сфере сплошная неразбериха – ни одна обычная молодая семья не разберется, какими потенциальными преимуществами обладает. Возможно, за субсидирование или пролонгацию других кредитов (того же автомобильного). Это пока экзотика для России, но с расширением и укреплением платного образования – за поддержку в получении и выплате образовательных кредитов. За налоговые льготы и вычеты.

Я уже молчу о таких очевидных вещах, как создание комфортной для родительства среды. Например, приведение в порядок хотя бы тротуаров и дворов – значительная часть нашего района является пешеходной весьма условно. По многим кварталам с коляской способен пройти только очень физически сильный и самоотверженный человек. Опять же стремление семьи родить ребенка не измеряется ровными тротуарами или удобными пандусами. Но тротуар и пандус служат всем, и их можно потрогать руками. А вот денежные подачки вылетят в трубу – по крайней мере, изрядная их часть.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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