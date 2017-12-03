В Вильнюсе открылся четвёртый Форум Свободной России

В Вильнюсе 3 декабря открылся очередной lV Форум свободной России. Его участники и гости обсудят проблемы российской и международной политики, рассмотрят возможные пути выхода России из "политического, экономического и цивилизационного тупика".

Сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин приветствовал участников и напомнил, что этот форум посвящён 100-летию Октябрьской революции. Он также попросил всех слушателей поприветствовать аплодисментами "узника Болотной" Дмитрия Бученкова, который в настоящее время находится в Литве.

В различных секциях форума участвуют Гарри Каспаров, Владислав Иноземцев, Владимир Ашурков, Борис Райтшустер, Андрей Илларионов, Игорь Чубайс и другие.

Участники форума уделяют особое внимание средствам противодействия официальной российской пропаганды, положению российских оппозиционных сил, действиям российских властей на международной арене.