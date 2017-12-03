"Выборы" или бойкот

В Вильнюсе проходит IV Форум Свободной России с участием около сотни представителей антипутинской оппозиции, приехавших из России, Украины, Германии и других стран.

Символично, что участников мероприятия в фойе отеля "Астория" встречали съемочные группы российских государственных телеканалов, в зал не допущенные. Причину терпеливо объяснял один их хозяев мероприятия Иван Тютрин: "Вы представляете не средства массовой информации, а органы госпропаганды, поддерживающей преступление режима – аннексию Крыма и войну против Украины. После люстрации ваших начальников будем разговаривать".

Так совпало, что дискуссии на Форуме Свободной России в Вильнюсе начались с как раз разговора о медийной среде в России, которая практически полностью захвачена государственной пропагандой.

Ведущий дискуссии Марк Фейгин отметили несбыточные надежды десятилетней давности: "Мы думали, что Интернет изменит ситуацию. Но власть наняла специалистов, владеющих уникальными технологиями. Русский ютьюб инфильтрирован ФСБ".

Политолог Федор Крашененников все же отметил некий прогресс: "Благодаря социальным сетям люди сами выбирают свою среду и общаются в ней. В то же время создать альтернативу средствам массовой пропаганды практически невозможно, потому что при Путине уничтожена экономическая база, на основе которой можно создать независимую прессу. Маленькими сайтам перекричать "Первый канал" невозможно. К тому же людей в России довели до того, что люди не хотят получать информацию вообще".

"Кремль создал технологии, которые начали подрывать западный образ жизни. Они считают, что у них в руках информационная атомная бомба. Теперь Чингисхан уже не с телеграфом, а с интернетом, фейсбуком и твиттером. В итоге в Германии из 7 партий, прошедших в Бундестаг, 5 из них пропутинские, идет "шредерезация" элиты. И если читать иную германскую прессу, выйдет, что Трамп сбивал "Боинг" над Донбассом и напал на соседнюю страну. Нам говорят, что надо "понимать Путина". К тому же 4 миллиона русскоязычных немцев оставили путинской пропаганде", - сетовал журналист Борис Райтшустер. И сделал вывод: "Мы, немцы, потеряли иммунитет к авторитаризму, занимаемся в связи с действиями России социальной педагогикой. Грозим "мальчику Вове".

С ним согласился первый лидер независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, использовав неологизм: "Мы живем в эпоху путинских воин. Средства массового оболванивания "одурдомивали" Россию, а теперь задача Путина сделать то же самое со всем миром". Ландсбергис подчеркнул, что российской оппозиции было бы логичным бороться именно против угрозы расползания путинских войн.

"В России не осталось свободных СМИ, многие журналисты стали частью системы. Украина и Крым не интересуют россиян. Российские политики просто обходят эту опасную тему", – утверждает украинский журналист Айдер Муждабаев.

Как считает один из лидеров "Партии 5 декабря" Сергей Давидис в России должна быть проведена по сложной процедуре люстрация и в сфере в медиа, в отношении тех, кто злонамеренно распространяет заведомую ложь. Для того чтобы доносить правду до народа, считает Сергей Давидис, нужно использовать и псевдовыборы, кампанию Алексея Навального, оппонирующего кремлевской политической повестке.

Юрист Марк Фейгин уверен, что о выборах в России говорить бессмысленно: "Украина стала водоразделом, новые СМИ надо раньше было создавать. Сейчас Западу нужны решения о санкционных списках, и о запретах на вещание российских пропагандистских ресурсов. Такое давление может дать позитивный эффект внутри России, может привести к краху системы, которая лишена идеологии и мотивации, и потому уязвима", - считает Марк Фейгин.

Пессимистично настроен украинский политолог Тарас Березовец, уверенный, что хотя антикремлевская позиция разделяется представителями обеих ведущих партий США, "надо отбросить мысли о решении "крымского вопроса" за 3-5 лет. Реален период около 40 лет, по модели Прибалтики в СССР. И не должно быть иллюзий, что все изменится после Путина, дело не в нем, а в политической системе России".

"Россия стала государством-изгоем, налицо отторжение российских предложений. Большинство заметных политиков мира говорит о России как об угрозе. И при этом результаты внешней политики Путина для него лично - позитивные. Не очень результативное российское вмешательство в дела Запада привело к тому, что тот стал использовать угрозу России для оправдания собственных неудач. Российская активность ведет к тому, что Путин становится все более влиятельным благодаря западной прессе. Для России эффект негативен, а Путин стал мировой звездой первого ряда, - сделал вывод политолог и экономист Владислав Иноземцев. - На Украине Путин добился всего, чего хотел, привел к замороженному конфликту по типу Приднестровья, который дезориентирует власти Украины, оправдывает неудачи украинской власти, возникает открытая рана, и сепсис будет входить в общество".

Запад неактивен в давлении на Россию, так как падение режима в России часто равнозначно распаду страны, к разрушению государственной конструкции. Нет уверенности, что Запад может встать на позицию "холодной войны", и противостоять политическому пиратству, - сказал Владислав Иноземцев.

"Любая диктатура рано или поздно исчерпывает возможности пропагандистской обработки населения, а инстинкт диктатора работает, Путин не может перестать выглядеть сильным, отступить, например, из Донбасса. Накачивание образа Путина – важно. Но на телевидении не говорят о проблемах России. Идет очевидное падение уровня жизни. Это не гибридный режим, а режим единоличной власти Владимира Путина. И этот мафиозный режим сделал внешнеполитическую агрессию методом путинской пропаганды. И очень важно, чтобы агрессия потерпела поражение. – считает Гарри Каспаров.

Каспаров возразил Владиславу Иноземцеву:

"В Украине Путин своих целей не добился. Целью его были 10 областей, "Новороссия". Агрессия в Сирии – результат поражения в Украине, начатая из желания его скрыть. Санкции были меньше, чем хотелось, но с рук Путину, верившему, что их не будет, агрессия не сошла. И главным является негативный для Путина тренд. Путин, который является врагом западного мира, убедил США, что с ним надо бороться. Что волнует Кремль – это санкции. С самого начала появления "списка Магницкого" оказалось, что это эффективно, оказалась под угрозой система: воруете в России и паркуете деньги в свободном мире. Сейчас санкции расширятся. Впервые власть России столкнется с проблемой собственного функционирования", – подчеркнул Гарри Каспаров.

Позиция Каспарова прежняя: президентские выборы - фарс, и единственный вариант поведения – бойкот: "Все это создание иллюзий, в котором участвуют не только Зюганов, Жириновский. Теперь молодое поколение пришло менять старых клоунов на арене", - заметил Каспаров.

"Это режим полутоталитарный, который ведет агрессивные войны. Видели ли вы случаи, когда такой режим сменился в результате мирных свободных выборов?" – задал риторический вопрос экономист Андрей Илларионов.

В дискуссии о выборах 2018 года, сотрудничающая с штабом Ксении Собчак юрист Елена Лукьянова, выступила за то, чтобы кампанию использовать для разъяснения имитационного характера "выборов", авторитарного характера режима: "От выборов, кроме попытки имитации демократической процедуры, ждать нечего. Но надо "играть в выборы", понимая, что это имитация. В политику приходит молодежь. Я буду помогать Алексею Навальному и Ксении Собчак как эксперт, буду помогать искренне, они самостоятельные, талантливые. Я категорически против бойкота. Он наносит вред. Только через ответственного избирателя появляется гражданин", - говорит Елена Лукьянова.

"Без готовности на уличный протест, у нас ничего не будет. А выдвижение Собчак, создавая иллюзии, ослабляет эту силу Навального", - возразил петербургский политик Александр Скобов.

Против бойкота и за участие в выборах выступил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев: "Если бы баллотировался Ходорковский, я бы за него голосовал. А сейчас я просто испорчу бюллетень, он будет недействительным. Это форма протеста" - сказал он.

В пользу бойкота выступил один из организаторов ФСР Иван Тютрин: "Участие в "выборах" - косвенная легитимация аннексии Крыма".

"Демократический силы слабы, чтобы сейчас конкурировать с властью, но внутренне власть нестабильна. Наша цель - обеспечить место за будущим виртуальным "круглым столом", получить больше "стульев". Будем расширять узнаваемость Навального, команду, сохранять моральный авторитет и предлагать привлекательную альтернативу – свой образ будущего: сокращение неравенства, повышение расходов на образование и здравоохранение, предлагать переход к парламентско-президентской системе. – подчеркивал соратник Алексея Навального Владимир Ашурков.

По его мнению, участие в "выборах" разумно: этого хотят сторонники, да и транзит проходит безболезненно именно в тех странах, где демократические силы пытались участвовать в недемократических выборах как в тренировке на будущее.

"Кампанию мы продолжаем, несмотря на арест Леонида Волкова. Видимо 15 декабря будут объявлены президентские выборы, 22-го мы проведем собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального, 24 декабря подадим документы в Центризбирком, если потребуется, обратимся в суд, проведем сбор подписей, а 5-7 января станет понятно: допущен Алексей Навальный до выборов или нет. Если нет, начнем кампанию активного бойкота, сценарий которой оглашать пока преждевременно", - сообщил участникам Форума Свободной России планы команды Навального один из руководителей Партии прогресса Владимир Ашурков.

4 декабря участники Форума обсудят принципы составления санкционых списков, столетие октябрьской катастрофы и возможности транзита России от империи к национальному государству.