На Олимпиаду под флагом ДНР

Всемирное антидопинговое агентство считает подлинными данные московской лаборатории, предоставленные WADA Григорием Родченковым.
Что это значит для олимпийской сборной, станет известно во вторник. Но настроения преобладают скептические и пессимистические.
Окончательное решение по Играм, судя по всему, будет против нас
Осталось отобрать Олимпиаду.
Ну что, завтра, надеюсь, будет принято единственное правильное решение.
Как думаете, что может стать симметричным ответом на недопуск нашей сборной на Олимпиаду? Мне кажется, недопуск никого на чемпионат мира по футболу. Это будет круто.
Отличная идея насчет зеркального ответа.
Либо заставить все команды выступать без гимна и флага, в одинаковой серой форме, с кириллической надписью "радость" на груди и с одинаковыми номерами на спинах, например 2018.
Вот не интересна мне Олимпиада. Уже лет десять не смотрю.
Но, поскольку ну все-все обсуждают "выступать ли под белым флагом" - лениво поплёлся смотреть фактуру - и обнаружил ранее не интересовавшие меня результаты, при том даже и меня несколько удивившие.
Дело в том, что там расклад на 70% за нас без всяких исключений. Ну, чтоб порадовать наших английских и американских партнёров - поговорят гадости немного, увы, отнимут несколько медалей и т.д., но в целом нет сомнения, что решение будет "за нас" - при том те, кто голосует - уже официально это озвучили.
И члены МОКа, и спортивные федерации и т.д. - 70%.
Получается - у них этот завышенный звон в прессе - просто чтоб попортить нам нервы и порешать проблемы с внутренним патриотизмом.
А у нас это подхватили так активно - опять же чтоб порешать проблемы с патриотизмом.
На самом деле никакой принципиальной угрозы вообще нет.
Зато представьте - если бы это смотрели и слушали сами спортсмены: ведь это же нервы!
Вот говорю же - не смотрите вы никакие каналы ТВ вообще и никаких газет не читайте в принципе. Вполне достаточно моего блога, я серьёзно. Тут не мотают нервы даже некоторым врагам - если они умны, вменяемы и приятны в общении.
Мотать нервы - удел дураков и слабаков.
Только инициативная политика приносит результат. В том числе и в спорте.
Сообщают, что 5 декабря МОК объявит решение об условиях участия сборной России в зимней Олимпиаде. Но я не слышал о позиции Олимпийского комитета России на сей счёт. Пассивно ждёт? Пытается договориться закулисно? Абсолютно неправильно (что, кстати, показали летние паралимпийские игры). НОК России нужно публично заявить: либо как все участники игр, либо проводите игры без России! И тогда МОК будет чесать в затылке, а не мы обсуждать, что сделаем, когда МОК поставит нам унизительные условия.
По-прежнему одним из основных вариантов, обсуждающихся в прессе, остаётся допуск российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. Патриотично настроенную публику эта идея приводит в страшное бешенство.
Есть у патриотично настроенных россиян и страшный враг - бывший начальник антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Мы много лет болеем за наших спортсменов - Зубкова, Зайцеву, Воеводу, Легкова и Вылегжанина. Они олимпийские чемпионы, чемпионы мира, медалей полная витрина. Чистая карточка, положительные характеристики
Тут приходит маньяк с гипетрофированным самомнением, торговец допингом, составитель допинг-программ (не только россиянам) взяточник, махинатор и говорит, что все они - лгуны и обманщики.
Вот вы кому поверите?
На НТВ вышла программа, куда вошли видеозаписи разговоров Родченкова, сделанные в его американской квартире. Видео можно посмотреть на сайте самого канала.
Краткий конспект можно найти на sports.ru:
● Я со спортсменами по локоть в моче. Они сидят на подоконниках и на меня тявкают: гав-гав-гав.
● Мой бюджет пришел в истощение… наплевать. В Москве я приходил в любой ресторан, на цены не смотрел.
● С Мутко мы расстались добродушно. Потому что если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан выплатить мне по контракту четыре зарплаты. А так как в Минспорта у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня была официальная зарплата 600 тысяч рублей в месяц.
● Борьба с допингом мне совершенно <безразлична>. Что меня бесит: люди которые вообще не представляют, что такое борьба с допингом, не сделали ни одного анализа, кровью не поссали и начинают вещать фундаментальные манифесты.
● Когда я лежал в психушке (кстати, прекрасное место для общего развития), самое интересное – кухня закрывалась в 6 часов вечера. Через три часа все ужасно хотят жрать, до отбоя еще целый час. И все начинают шуршать и доставать из закромных уголков «Доширак».
● Я человек с того света, я сам себя чуть не убил. Сделал себе харакири. Если бы нож держал не так, а вот так – то попал бы в правое предсердие. Меня успели довезти. Если бы попал бы на сантиметр левее, то просто захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе легкое и оба желудочка сердца.
● За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti. Цена моя растет.
● Я сделаю так, что у спортсмена из 20 тысяч будет одна положительная проба. И я сделаю так, что у меня будет 100 проб и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет.
● Все свои деньги, что я заработал, влупил в баню на даче. Здесь, в Америке, исполнил свою мечту, сходил в корейскую баню – White Spa. Не знаю, в Москве есть White Spa? 25 долларов, но там обалденно.
Впрочем, в биографии Родченкова и правда обнаруживаются любопытные грани. Например, он, как многие считают, писал эротическую прозу и выкладывал её в Интернете под именем Виктор Конте - так зовут бывшего директора американской антидопинговой лаборатории BALCO. Вот, например, отрывок рассказа "Эстонские сборы" о бурном романе главного героя с волейболисткой:
Мы переползли отдохнуть на соседний мат, еще не опрысканный моей спермой. Темнота было кромешная, все на ощупь. Проклятые комары все-таки откуда-то налетели, и у меня чесалось уже в самых непонятных местах. От матов пахло старыми носками и какой-то безысходностью. Танюшка прижалась ко мне и временами сильно сжимала объятия, тяжело вздыхая. Я гладил ее спину и думал, что нам делать дальше. «Я не хочу здесь больше, - сказала Танюшка. – Теперь ты иди за мной». Мы нащупали и собрали в темноте свою одежду, стали одеваться. «Я какая-то все липкая», - проворчала Танюшка, вляпавшись, видимо, в мою сперму. И мы вылезли в окно на свежий воздух.
В блогах на sports.ru - злая пародия на откровения Родченкова:
Эти дни вел видео-дневник. Технологии меня увлекают. Благодаря видео я теперь не просто какой-то там лабораторный червяк с государственными наградами, а киногерой, масштабная личность, мое слово разносится и эхом отдается в неокрепших головах! Моя капитализация растет. Меня называют продажной скотиной, но так делают те, кому не хватает денег на покупку.
Я выбрал себе роль гениального злодея. Профессор, в руках которого находится хрупкая судьба всего человечества и который хранит его в одном шаге от взрыва, подчиняя своей воле народы и их властителей. Мне это ужасно нравится, я такой душка!
Телевизионщики такие дураки, думают, что где-то что-то смогли добыть благодаря случайной утечке, сбились с ног, пока везли чемодан денег на покупку видеозаписей хакеру, который взломал мой компьютер. Идиоты!
Хакером я взял одного ВАДовского торчка, который ничего не понимает в моче, но шарит в новых технологиях. Он уже давно сидит кое-на-чем, что я ему поставляю, и ему нравится. Какие мы вместе пузыри пускали, кто бы видел — позавидовал.
В общем, слил я им видео, "нечаянно" — довольные побежали его показывать как Родченково откровение. А получилось как я хотел: мой злой гений прорвался через любые цензуры и говорит со всеми этими телевизионными хомячками от первого лица, а они рты пораскрывали. Только рты не закрывайте, я вам дам под язык прямо отсюда, сидя на чемодане с деньгами.
Итак, слушайте и ужасайтесь!
Зевс основал Олимпиаду, а я положу ей конец. Я обрушу сначала российское олимпийское движение, потом обвалятся и все остальные — сколько невинной мочи пролилось на этом поле боя, кто бы знал.
Это я стал причиной эпидемии свиного гриппа и случаев дефицита внимания с детства у многих спортсменов.
Это я выпустил газы угарного патриотизма в Госдуме, когда она голосовала за увеличение президентского срока до 6 лет.
Это я играл в Что-Где-Когда под псевдонимом Александра Друзя.
Это я сделал поправку на ветер Кержакову в неправильную сторону.
Это я стал донором для Лукаку, мне было не жалко, парень попросил совсем немного.
Это я обрезал себе пуповину, когда рождался на свет.
Это я обучал Кашпировского гипнозу, а Жириновского — речевому поносу.
Это я испортил газон около 11-метровой в Лужниках, чтобы на нем подскользнулся Терри.
Это я лечил Файзулина, а сейчас экспериментирую над Черышевым.
Это я дал снадобья побрившимся Газзаеву и Уткину, чтобы все отросло обратно за одну ночь.
Это я сижу на спортсе под никами Медведь-2006 и Король Равенны.
Это я посоветовал Мутко преподавателя логики и изящной словесности.
Это я дал Командной ротоувеличительное.
Это я подлил Кадырову эликсир забвения, а Ельцину — эликсир усталости.
Это я сделал манту Марадоне перед тем самым матчем с англичанами.
Это я обидел Яя Туре, когда тот был маленьким (но не надо путать: я расист, а не педофил; это было сделано из чистосердечного расизма).
Это я подсказал инопланетянам, в какой точке орбиты похитить Юрия Гагарина.
Это меня зовут Сатоши Накамото.
Это я настоящий отец Эрика Картмана.
Это я убил Лору Палмер.
Я Черный плащ — всем винта!
Впрочем, разоблачения Родченкова порождают вполне закономерный вопрос.
Председатель Союза биатлонистов России Александр Кравцов собирается подавать на Родченкова в суд за клевету.
Стараюсь ничего не писать и даже не думать о допинговой вакханалии. За 2 года уже не осталось эмоций, только тупая боль и опустошенность. Наблюдать, как умирает большой спорт, который для меня всегда был одним из главных интересов в жизни, очень тяжело. Но человек ко всему привыкает.
Однако не могу пройти мимо чудесного момента. Сейчас пришлось открыть рот Вольфгангу Пихлеру. Если кто не помнит, это биатлонный тренер, который в свое время отметился очень жесткими заявлениями о допинге в российском биатлоне. Примерно в нынешнем стиле - о глобальной государственной программе и практически о необходимости коллективной ответственности. После этого Михаил Прохоров, тогдашний глава нашей биатлонной федерации, пригласил Пихлера тренировать женскую сборную России. Именно он готовил ее к Олимпиаде в Сочи. И, естественно, утверждал, что уж у него-то в команде все идеально чисто. Отвратительное выступление на ОИ россиянок, бегавших со скоростью сонных мух, это наглядно подтверждало. Но кого сейчас волнуют такие мелочи. У ВАДА наконец дошли руки и до биатлонисток, и их радостно дисквалифицировали. И вот Пихлеру теперь приходится что-то говорить. Старший тренер не может не нести ответственность за чистоту команды. Не позавидуешь мужику. То ли ему объявлять себя частью страшной российской допинговой системы и каяться, то ли отрекаться от своих прежних заявлений и клясться, что никакой системы не было. Он выбрал второе. Очень смешно за этим наблюдать.
А вот кто порадовал - так это Прохоров. Пообещал потратить кучу денег на оспаривание решений ВАДА и защиту своих бывших подопечных в суде. Никогда не испытывал к нему теплых чувств, но сейчас он молодец. Может, хоть кто-то доведет наконец дело до суда.
У нас такая традиция: Государство чуть что уходит в "несознанку". Так было с "Пактом Риббентропа -- Молотова". Потом -- с Катынью. Теперь вот -- с допингом. Оно подставило спортсменов, а теперь не хочет в этом сознаться.
Конечно, серьезные надежды в определенный момент возлагались на спортивные триумфы, в мечтах о которых был спешно организован и в пожарном порядке запущен специализированный спортивный канал «Матч ТВ". Со своей стороны, номенклатурные спортбоссы энергично бросились выгрызать право проведения на отечественных аренах престижных международных турниров – от Зимней Олимпиады до чемпионата мира по футболу.
Спортивная арена в современном мире – эффектная площадка для презентации значимости государства, в границах которого она расположена. Спортсмены поднимаются на свои пьедесталы, чтобы получить букеты цветов и медали разного достоинства, а государство вешает себе на грудь самих спортсменов-триумфаторов в качестве орденов.
С этим, возможно, и связана допинговая заинтересованность как спортсменов, так и госчиновников, по поводу чего и грянул международный скандал, не утихающий по сию пору.
Уже слышны угрозы: если на Олимпиаду не допустят гимн, флаг и эмблему, то и нашим спортсменам там делать нечего. А по мне, так наоборот: они бы как раз без фармацевтической примеси и могли бы спасти честь, если не правительства, то страны и ее гордых граждан.
И патриотическая мотивация была бы острее.
Есть вопросы и к самой WADA.
Пусть публикуют имена спортсменов, которые применяли допинг, и их надо дисквалифицировать. К WADA огромные вопросы в том плане, что организация не поспевает просто за ситуацией. Ровно поэтому происходит дикость, что под гимн спортсменам вручают медали, потом выясняется, что они нечистые на руку, медали тихо забирают и еще более тихо вручают тем, кто чистый. В итоге уже сложно назвать реально олимпийского чемпиона. В легкой атлетике была история, когда золота взял спортсмен с седьмого или восьмого места через несколько лет, остальные попались на допинге. Вы понимаете, что в этом случае даже соревнования бессмысленно проводить. Надо проверять на допинг перед стартом и выявлять того, кто его пил, чтобы сразу дать медаль. Прямо по итогам анализов.
Вообще всегда яркие противостояния между теми, кто два сапога пара. Наши спортивные чиновники и WADA друг друга стоят.
Но общее положение дел так или иначе неутешительно.
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