На Олимпиаду под флагом ДНР

Всемирное антидопинговое агентство считает подлинными данные московской лаборатории, предоставленные WADA Григорием Родченковым.

Что это значит для олимпийской сборной, станет известно во вторник. Но настроения преобладают скептические и пессимистические.

Георгий Бовт:

Окончательное решение по Играм, судя по всему, будет против нас

Константин Боровой:

Осталось отобрать Олимпиаду.

Алексей Широпаев:

Ну что, завтра, надеюсь, будет принято единственное правильное решение.

Таня Давидис:

Как думаете, что может стать симметричным ответом на недопуск нашей сборной на Олимпиаду? Мне кажется, недопуск никого на чемпионат мира по футболу. Это будет круто.

Олег Пшеничный:

Отличная идея насчет зеркального ответа.

Либо заставить все команды выступать без гимна и флага, в одинаковой серой форме, с кириллической надписью "радость" на груди и с одинаковыми номерами на спинах, например 2018.

Эрик Лобах:

Вот не интересна мне Олимпиада. Уже лет десять не смотрю.

Но, поскольку ну все-все обсуждают "выступать ли под белым флагом" - лениво поплёлся смотреть фактуру - и обнаружил ранее не интересовавшие меня результаты, при том даже и меня несколько удивившие.

Дело в том, что там расклад на 70% за нас без всяких исключений. Ну, чтоб порадовать наших английских и американских партнёров - поговорят гадости немного, увы, отнимут несколько медалей и т.д., но в целом нет сомнения, что решение будет "за нас" - при том те, кто голосует - уже официально это озвучили.

И члены МОКа, и спортивные федерации и т.д. - 70%.

Получается - у них этот завышенный звон в прессе - просто чтоб попортить нам нервы и порешать проблемы с внутренним патриотизмом.

А у нас это подхватили так активно - опять же чтоб порешать проблемы с патриотизмом.

На самом деле никакой принципиальной угрозы вообще нет.

Зато представьте - если бы это смотрели и слушали сами спортсмены: ведь это же нервы!

Вот говорю же - не смотрите вы никакие каналы ТВ вообще и никаких газет не читайте в принципе. Вполне достаточно моего блога, я серьёзно. Тут не мотают нервы даже некоторым врагам - если они умны, вменяемы и приятны в общении.

Мотать нервы - удел дураков и слабаков.

Виталий Третьяков:

Только инициативная политика приносит результат. В том числе и в спорте.

Сообщают, что 5 декабря МОК объявит решение об условиях участия сборной России в зимней Олимпиаде. Но я не слышал о позиции Олимпийского комитета России на сей счёт. Пассивно ждёт? Пытается договориться закулисно? Абсолютно неправильно (что, кстати, показали летние паралимпийские игры). НОК России нужно публично заявить: либо как все участники игр, либо проводите игры без России! И тогда МОК будет чесать в затылке, а не мы обсуждать, что сделаем, когда МОК поставит нам унизительные условия.

По-прежнему одним из основных вариантов, обсуждающихся в прессе, остаётся допуск российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. Патриотично настроенную публику эта идея приводит в страшное бешенство.

Есть у патриотично настроенных россиян и страшный враг - бывший начальник антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Алексей Осин:

Мы много лет болеем за наших спортсменов - Зубкова, Зайцеву, Воеводу, Легкова и Вылегжанина. Они олимпийские чемпионы, чемпионы мира, медалей полная витрина. Чистая карточка, положительные характеристики

Тут приходит маньяк с гипетрофированным самомнением, торговец допингом, составитель допинг-программ (не только россиянам) взяточник, махинатор и говорит, что все они - лгуны и обманщики.

Вот вы кому поверите?

На НТВ вышла программа, куда вошли видеозаписи разговоров Родченкова, сделанные в его американской квартире. Видео можно посмотреть на сайте самого канала.

Краткий конспект можно найти на sports.ru:

● Я со спортсменами по локоть в моче. Они сидят на подоконниках и на меня тявкают: гав-гав-гав.

● Мой бюджет пришел в истощение… наплевать. В Москве я приходил в любой ресторан, на цены не смотрел.

● С Мутко мы расстались добродушно. Потому что если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан выплатить мне по контракту четыре зарплаты. А так как в Минспорта у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня была официальная зарплата 600 тысяч рублей в месяц.

● Борьба с допингом мне совершенно <безразлична>. Что меня бесит: люди которые вообще не представляют, что такое борьба с допингом, не сделали ни одного анализа, кровью не поссали и начинают вещать фундаментальные манифесты.

● Когда я лежал в психушке (кстати, прекрасное место для общего развития), самое интересное – кухня закрывалась в 6 часов вечера. Через три часа все ужасно хотят жрать, до отбоя еще целый час. И все начинают шуршать и доставать из закромных уголков «Доширак».

● Я человек с того света, я сам себя чуть не убил. Сделал себе харакири. Если бы нож держал не так, а вот так – то попал бы в правое предсердие. Меня успели довезти. Если бы попал бы на сантиметр левее, то просто захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе легкое и оба желудочка сердца.

● За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti. Цена моя растет.

● Я сделаю так, что у спортсмена из 20 тысяч будет одна положительная проба. И я сделаю так, что у меня будет 100 проб и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет.

● Все свои деньги, что я заработал, влупил в баню на даче. Здесь, в Америке, исполнил свою мечту, сходил в корейскую баню – White Spa. Не знаю, в Москве есть White Spa? 25 долларов, но там обалденно.

Впрочем, в биографии Родченкова и правда обнаруживаются любопытные грани. Например, он, как многие считают, писал эротическую прозу и выкладывал её в Интернете под именем Виктор Конте - так зовут бывшего директора американской антидопинговой лаборатории BALCO. Вот, например, отрывок рассказа "Эстонские сборы" о бурном романе главного героя с волейболисткой:

Мы переползли отдохнуть на соседний мат, еще не опрысканный моей спермой. Темнота было кромешная, все на ощупь. Проклятые комары все-таки откуда-то налетели, и у меня чесалось уже в самых непонятных местах. От матов пахло старыми носками и какой-то безысходностью. Танюшка прижалась ко мне и временами сильно сжимала объятия, тяжело вздыхая. Я гладил ее спину и думал, что нам делать дальше. «Я не хочу здесь больше, - сказала Танюшка. – Теперь ты иди за мной». Мы нащупали и собрали в темноте свою одежду, стали одеваться. «Я какая-то все липкая», - проворчала Танюшка, вляпавшись, видимо, в мою сперму. И мы вылезли в окно на свежий воздух.

В блогах на sports.ru - злая пародия на откровения Родченкова:

Эти дни вел видео-дневник. Технологии меня увлекают. Благодаря видео я теперь не просто какой-то там лабораторный червяк с государственными наградами, а киногерой, масштабная личность, мое слово разносится и эхом отдается в неокрепших головах! Моя капитализация растет. Меня называют продажной скотиной, но так делают те, кому не хватает денег на покупку.

Я выбрал себе роль гениального злодея. Профессор, в руках которого находится хрупкая судьба всего человечества и который хранит его в одном шаге от взрыва, подчиняя своей воле народы и их властителей. Мне это ужасно нравится, я такой душка!

Телевизионщики такие дураки, думают, что где-то что-то смогли добыть благодаря случайной утечке, сбились с ног, пока везли чемодан денег на покупку видеозаписей хакеру, который взломал мой компьютер. Идиоты!

Хакером я взял одного ВАДовского торчка, который ничего не понимает в моче, но шарит в новых технологиях. Он уже давно сидит кое-на-чем, что я ему поставляю, и ему нравится. Какие мы вместе пузыри пускали, кто бы видел — позавидовал.

В общем, слил я им видео, "нечаянно" — довольные побежали его показывать как Родченково откровение. А получилось как я хотел: мой злой гений прорвался через любые цензуры и говорит со всеми этими телевизионными хомячками от первого лица, а они рты пораскрывали. Только рты не закрывайте, я вам дам под язык прямо отсюда, сидя на чемодане с деньгами.

Итак, слушайте и ужасайтесь!

Зевс основал Олимпиаду, а я положу ей конец. Я обрушу сначала российское олимпийское движение, потом обвалятся и все остальные — сколько невинной мочи пролилось на этом поле боя, кто бы знал.

Это я стал причиной эпидемии свиного гриппа и случаев дефицита внимания с детства у многих спортсменов.

Это я выпустил газы угарного патриотизма в Госдуме, когда она голосовала за увеличение президентского срока до 6 лет.

Это я играл в Что-Где-Когда под псевдонимом Александра Друзя.

Это я сделал поправку на ветер Кержакову в неправильную сторону.

Это я стал донором для Лукаку, мне было не жалко, парень попросил совсем немного.

Это я обрезал себе пуповину, когда рождался на свет.

Это я обучал Кашпировского гипнозу, а Жириновского — речевому поносу.

Это я испортил газон около 11-метровой в Лужниках, чтобы на нем подскользнулся Терри.

Это я лечил Файзулина, а сейчас экспериментирую над Черышевым.

Это я дал снадобья побрившимся Газзаеву и Уткину, чтобы все отросло обратно за одну ночь.

Это я сижу на спортсе под никами Медведь-2006 и Король Равенны.

Это я посоветовал Мутко преподавателя логики и изящной словесности.

Это я дал Командной ротоувеличительное.

Это я подлил Кадырову эликсир забвения, а Ельцину — эликсир усталости.

Это я сделал манту Марадоне перед тем самым матчем с англичанами.

Это я обидел Яя Туре, когда тот был маленьким (но не надо путать: я расист, а не педофил; это было сделано из чистосердечного расизма).

Это я подсказал инопланетянам, в какой точке орбиты похитить Юрия Гагарина.

Это меня зовут Сатоши Накамото.

Это я настоящий отец Эрика Картмана.

Это я убил Лору Палмер.

Я Черный плащ — всем винта!

Впрочем, разоблачения Родченкова порождают вполне закономерный вопрос.

Председатель Союза биатлонистов России Александр Кравцов собирается подавать на Родченкова в суд за клевету.

Максим Поташёв:

Стараюсь ничего не писать и даже не думать о допинговой вакханалии. За 2 года уже не осталось эмоций, только тупая боль и опустошенность. Наблюдать, как умирает большой спорт, который для меня всегда был одним из главных интересов в жизни, очень тяжело. Но человек ко всему привыкает.

Однако не могу пройти мимо чудесного момента. Сейчас пришлось открыть рот Вольфгангу Пихлеру. Если кто не помнит, это биатлонный тренер, который в свое время отметился очень жесткими заявлениями о допинге в российском биатлоне. Примерно в нынешнем стиле - о глобальной государственной программе и практически о необходимости коллективной ответственности. После этого Михаил Прохоров, тогдашний глава нашей биатлонной федерации, пригласил Пихлера тренировать женскую сборную России. Именно он готовил ее к Олимпиаде в Сочи. И, естественно, утверждал, что уж у него-то в команде все идеально чисто. Отвратительное выступление на ОИ россиянок, бегавших со скоростью сонных мух, это наглядно подтверждало. Но кого сейчас волнуют такие мелочи. У ВАДА наконец дошли руки и до биатлонисток, и их радостно дисквалифицировали. И вот Пихлеру теперь приходится что-то говорить. Старший тренер не может не нести ответственность за чистоту команды. Не позавидуешь мужику. То ли ему объявлять себя частью страшной российской допинговой системы и каяться, то ли отрекаться от своих прежних заявлений и клясться, что никакой системы не было. Он выбрал второе. Очень смешно за этим наблюдать.

А вот кто порадовал - так это Прохоров. Пообещал потратить кучу денег на оспаривание решений ВАДА и защиту своих бывших подопечных в суде. Никогда не испытывал к нему теплых чувств, но сейчас он молодец. Может, хоть кто-то доведет наконец дело до суда.

Юрий Богомолов:

У нас такая традиция: Государство чуть что уходит в "несознанку". Так было с "Пактом Риббентропа -- Молотова". Потом -- с Катынью. Теперь вот -- с допингом. Оно подставило спортсменов, а теперь не хочет в этом сознаться.

Конечно, серьезные надежды в определенный момент возлагались на спортивные триумфы, в мечтах о которых был спешно организован и в пожарном порядке запущен специализированный спортивный канал «Матч ТВ". Со своей стороны, номенклатурные спортбоссы энергично бросились выгрызать право проведения на отечественных аренах престижных международных турниров – от Зимней Олимпиады до чемпионата мира по футболу.

Спортивная арена в современном мире – эффектная площадка для презентации значимости государства, в границах которого она расположена. Спортсмены поднимаются на свои пьедесталы, чтобы получить букеты цветов и медали разного достоинства, а государство вешает себе на грудь самих спортсменов-триумфаторов в качестве орденов.

С этим, возможно, и связана допинговая заинтересованность как спортсменов, так и госчиновников, по поводу чего и грянул международный скандал, не утихающий по сию пору.

Уже слышны угрозы: если на Олимпиаду не допустят гимн, флаг и эмблему, то и нашим спортсменам там делать нечего. А по мне, так наоборот: они бы как раз без фармацевтической примеси и могли бы спасти честь, если не правительства, то страны и ее гордых граждан.

И патриотическая мотивация была бы острее.

Есть вопросы и к самой WADA.

Кирилл Шулика:

Пусть публикуют имена спортсменов, которые применяли допинг, и их надо дисквалифицировать. К WADA огромные вопросы в том плане, что организация не поспевает просто за ситуацией. Ровно поэтому происходит дикость, что под гимн спортсменам вручают медали, потом выясняется, что они нечистые на руку, медали тихо забирают и еще более тихо вручают тем, кто чистый. В итоге уже сложно назвать реально олимпийского чемпиона. В легкой атлетике была история, когда золота взял спортсмен с седьмого или восьмого места через несколько лет, остальные попались на допинге. Вы понимаете, что в этом случае даже соревнования бессмысленно проводить. Надо проверять на допинг перед стартом и выявлять того, кто его пил, чтобы сразу дать медаль. Прямо по итогам анализов.

Вообще всегда яркие противостояния между теми, кто два сапога пара. Наши спортивные чиновники и WADA друг друга стоят.

Но общее положение дел так или иначе неутешительно.