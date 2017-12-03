МОК рассмотрит 5 декабря вопрос о санкциях к России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает подлинными данные из базы московской лаборатории о допинг-тестах с января 2012 года по август 2015 года. Эти данные были предоставлены информатором Григорием Родченковым. Об этом сообщил немецкий телеканад ARD.

Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. Решение о санкциях будет принято на встрече в Лозанне, которую проведёт 5 декабря исполнительный директор МОК.

Ранее Григорий Родченков сообщил газете The New York Times, что в махинациях с запрещенными препаратами во время Олимпиады в Сочи участвовал действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.