Кремль поручил регионам синхронно начать агитацию к выборам президента

Кремль поручил регионам одновременно начать агитацию по выборам президента России в марте 2018 года и вывесить билборды по всей стране уже на следующий день после того, как Совет Федерации официально начнет избирательную кампанию. Это, как ожидается, произойдет 15 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника закрытого семинара.

Два источника издания в Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательное решение по поводу агитационной кампании еще не принято и что агитационные плакаты могут появиться на улицах 17–18 декабря.

Выступавший на встрече первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что выборы должны пройти максимально прозрачно и "все нарушения будут жестко пресекаться". Фальсификации на выборах в 2011 году стали причиной массовых акций протеста оппозиции.

Представителям регионов поручили обеспечить "реальную" явку. Согласно ноябрьскому опросу "Левада-центра", принять участие в выборах президента готовы 58 процентов россиян. Ранее источники РБК сообщали, что в Кремле рассчитывают на явку в 70 процентов. Треть отказавшихся голосовать объясняют свой выбор тем, что их участие ничего не изменит, 22 процента не верят, что выборы будут честными, 17 процентов не видят среди кандидатов достойных политиков.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока не объявлял о намерении выдвигаться на новый срок.

О намерении баллотироваться уже заявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский ("Яблоко"), телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. ЦИК заявила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу "Кировлеса". Сам политик называет уголовное преследование политическим.