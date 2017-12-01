РБК: Путин распорядился провести выборы без скандалов и нарушений

Кремль поставил перед региональными властями задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений. Установку дал лично президент Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник, близкий к руководству одного из российских регионов.

По словам собеседников издания, ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании "будут жестко наказаны". Со всеми, кого заподозрят в попытках "нагнать результат", будут "безжалостно расставаться", подчеркнул собеседник РБК.



На днях Центральная избирательная комиссия России выбрала логотип президентских выборов 2018 года. За его создание – "разработку визуальной концепции" – рекламное агентство "ИМА-консалтинг" получит из бюджета страны 37 миллионов рублей. Общая стоимость информационной кампании, посвященной выборам президента России, составляет почти 800 миллионов рублей. Деньги будут потрачены, в том числе на "информирование" россиян о выборах. В сентябре перед муниципальными выборами в Москве практически все оппозиционные кандидаты жаловались на отсутствие информации о выборах. О так называемой "сушке" явки на выборы и использовании административного ресурса заявляли и в движении в защиту прав избирателей "Голос".

После выборов депутатов Госдумы в 2011 году сообщалось о масштабных нарушениях, в том числе о многократном голосовании (так называемые "карусели"), о вбросе бюллетеней, изменении данных при подсчете голосов, препятствовании работе наблюдателей. Фальсификации на выборах стали причиной массовых акций протеста оппозиции.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

О намерении баллотироваться уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский ("Яблоко"), телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. ЦИК заявила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу "Кировлеса". Сам политик называет уголовное преследование политическим.