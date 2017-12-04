СМИ: Шойгу попросил Путина раздать без конкурса заказы на стройку

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой наделить 12 организаций военно-строительного комплекса статусом единственных исполнителей работ на десять лет. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве обороны. Собеседник издания уточнил, что президент согласился с предложением.

Большинство этих организаций ранее подчинялись Спецстрою, который был упразднен, в том числе из-за многомиллиардных хищений при строительстве космодрома Восточный. Позже Шойгу попросил разрешения исполнять строительные работы без конкурса. Всего в 2018-2027 годах военному ведомству выделили на стройку один триллион рублей.

На прошлой неделе отдельным постановлением правительство разрешило Министерству обороны, Федеральной службе безопасности и Службе внешней разведкидо июля 2018 года проводить закупки в полностью закрытом режиме. Сведения о закупках этих органов будут отнесены к государственной тайне, чтобы защитить схемы обхода компаниями санкций США.

В начале августа президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия.