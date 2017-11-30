Медведев разрешил госкомпаниям засекретить своих поставщиков

Правительство России разрешило госкомпаниям не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и подрядчиках. Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, пишут "Ведомости".

Документ разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки и не раскрывать данные о победителе конкурса. Отмечается, что это временная мера. Она будет действовать до 1 июля 2018 года.

По словам близких к госкомпаниям собеседников газеты, такое решение должно защитить схемы обхода компаниями санкций США. Прежде всего, речь идет о технологиях, которые очень сложно заменить.

Кроме того, отдельным постановлением правительство разрешило Министерству обороны, Федеральной службе безопасности и Службе внешней разведки проводить закупки в полностью закрытом режиме. Сведения о закупках этих органов будут отнесены к государственной тайне, что позволяет не публиковать ни извещения о конкурсе, ни их результаты. Действие постановления до июля 2018 года позволит закрыть весь процесс размещения государственного оборонного заказа на следующий год, который обычно проходит в первом полугодии, рассказал изданию бывший чиновник Минобороны России.

В начале августа президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. В конце октября Госдепартамент опубликовал список российских компаний, на которые можно распространить санкции. В него вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, а также компании, связанные сФСБ и СВР.