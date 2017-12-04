Соратник Саакашвили задержан на границе Молдавии и Украины

Бывший боец части спецназначения ВС Грузии Вано Надирадзе задержан украинскими пограничниками на молдово-украинской границе при попытке проникнуть на Украину. По сообщению Госпогранслужбы Украины, поздно вечером 3-го декабря гражданин Грузии Вано Надирадзе задержан в 20-ти метрах от границы в результате совместных действий пограничных ведомств двух соседних государств. Ему предъявлено обвинение в попытке незаконно пересечь государственную границу.

Всего две недели назад бывшего военнослужащего грузинской армии Вано Надирадзе выдворили с территории Украины в рамках кампании по депортации лиц из ближайшего окружения Михаила Саакашвили.

Накануне задержания в интервью грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" Вано Надирадзе заявил, что намерен уехать из Грузии, поскольку на родине ему угрожает смертельная опасность. Надирадзе утверждал, что его пытаются убить российские спецслужбы за спецоперацию десятилетней давности в Кодорском ущелье Абхазии, где бойцы грузинского спецназа, в том числе Надирадзе, застрелили двух российских военных инструкторов абхазской армии, взятых в плен на территории Абхазии.

В последующие годы командир грузинского спецназа Дмитрий Кордзадзе и несколько бойцов того спецподразделения были либо убиты, либо погибли при загадочных обстоятельствах. Причём МВД Грузии тогда утверждало, что теракты по ликвидации бывших бойцов грузинского спецназа, принимавших участие в спецоперации "Кодори-2007", осуществлены российскими спецслужбами, в частности ГРУ. По этому делу были арестованы несколько беженцев из Абхазии. Они признались, что по приказу неких российских офицеров, действительно подложили бомбу под автомобиль Дмитрия Кордзадзе, взорванного в центре Батуми в мае 2010 года.