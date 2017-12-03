В Киеве прошел "Марш за импичмент" президента Порошенко

Бывший президент Грузии, лидер "Руха новых сил" ("РНС",-РС) Михаил Саакашвили в очередной раз вывел своих сторонников на марш в центре украинской столицы, в этот раз в рамках акции "Народный импичмент". Скандируя "Импичмент!" и лозунги Майдана: "Банду - вон!", "Киев -вставай!" по разным оценкам от трех до пяти тысяч демонстрантов прошли от парка имени Тараса Шевченко к Европейской площади. На подступах к окруженной полицейскими и нацгвардейцами президентской администрации протестующие с криками "Позор" выбросили и растоптали плакаты с невыполнении предвыборными обещаниями президента Петра Порошенко. По словам участников марша, они вышли на эту акцию, поскольку за минувшие почти четыре года после "Революции достоинства" в стране ничего не изменилось.

К выдвинутым требованиям активистов действующего уже второй месяц палаточного лагеря у здания парламента - отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и утвердить новую избирательную систему - в ноябре добавилось еще одно: принять закон "Об импичменте президента Украины".

Поскольку ни одно из этих требований до сих пор не выполнено, Саакашвили и его сторонники объявили о начале 3 декабря акции "Народный импичмент" и проведения марша в центре Киева. В ходе "импичмента по-народному" активисты "РНС" намерены собирать подписи украинцев под требованием к Раде принять закон "Об импичменте президента Украины" не только в Киеве, но и во многих других городах страны. Уже действуют 150 штабов по проведению этой кампании, часть из них создал "Рух новых сил", а часть – различные общественные движения.

Организаторы признают, что процедура сбора подписей не будет иметь юридических последствий, и заявляют, что "Народный импичмент" призван прежде всего стать формой политического давления на украинскую власть, которая игнорирует выдвинутые к ней требования.