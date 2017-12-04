Просроченный президент

Активисты петербургского "Молодёжного Яблока" посетили "оппозиционный" промтоварный магазин в селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области, принадлежащий местному предпринимателю Дмитрию Скурихину. Вот уже несколько лет он вывешивает на фасаде своего магазина баннеры с антипутинскими, антикоррупционными и антивоенными лозунгами. Обычно такие плакаты сразу же снимает полиция, но Скурихин не сдается и рисует новые. 3 декабря петербургские активисты привезли оппозиционеру из села Русско-Высоцкое плакат с изображением "просроченного" Владимира Путина.