Reuters: при авиаударе российской авиации в Сирии погибли 27 человек

Не менее 27 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах российской авиации и сирийских правительственных войск в Сирии в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и Сирийский центр мониторинга прав человека.

Агентство отмечает, что 17 человек погибли в результате воздушного удара по жилому кварталу и рынку в Восточной Гуте в Сирии. Ещё четверо человек погибли в городе Арбин. Остальные жертвы из городов Мисраба и Хараста. Всего, по данным Reuters, в течение суток по Восточной Гуте нанесли примерно 30 авиаударов. Собеседники агентства сообщили, что авиация бьет "прицельно по мирным гражданам".

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, воскресный авианалет является самым массовым по числу жертв в течение суток. Правозащитники утверждают, что всего за последние 20 дней в районе Восточной Гуты погибли около 200 мирных граждан, включая женщин и детей.

По данным ООН, в регионе находятся около 400 тысяч гражданских лиц. Большинство из них нуждаются в гуманитарной и медицинской помощи, однако их не допускают за пределы Восточной Гуты.

Восточная Гута является одной из так называемых зон деэскалации военного конфликта в Сирии. Однако, согласно поступающей информации из региона, там продолжаются военные действия. Гарантом функционирования зоны деэскалации выступают Россия, Иран и Турция. 28 ноября там объявили режим тишины.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция и правозащитники неоднократно обвиняли Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.