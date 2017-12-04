Экипаж Cathay Pacific стал свидетелем запуска северокорейской ракеты

Экипаж самолёта гонконгской авиакомпании Cathay Pacific предположительно стал свидетелем запуска ракеты КНДР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.

Самолет выполнял перелёт из Сан-Франциско в Гонконг 29 ноября. По данным авиационных порталов, в момент предположительного запуска ракеты самолет находился над территорией Японии. Полёт прошел нормально.

Несмотря на то, что самолет был достаточно далеко от места пуска ракеты, экипаж передал информацию диспетчерской службе Японии. В Cathay Pacific сообщили CNN, что пока не планируют менять маршруты пол1тов в регионе, но будут внимательно следить за ситуацией.

29 ноября стало известно об очередном ракетном испытании, проведённом Северной Кореей. В заявлении Пхеньяна говорится, что ракета называется "Хвасонг-15". Она является самой мощной в своем классе и завершает собой этап разработки ракетных систем в стране. Утверждается, что ракета оснащена "сверхтяжелой боеголовкой", способной поразить всю территорию США. Информацию о новом ракетном испытании КНДР, подтвердили южнокорейские военные источники и министерство обороны США.