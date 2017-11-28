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Новости

Северная Корея запустила баллистическую ракету

29 ноября, примерно в 3 часа утра по северокорейскому времени, с территории КНДР запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает корреспондент CNN. Ракета была запущена в "восточном направлении".

Первая информация о запуске поступила от южнокорейских источников. О технических характеристиках ракеты пока нет информации.

В последние недели Пхеньян неоднократно угрожал продолжением ракетных испытаний.

Военные источники на острове Гуам - американской территории в западной части Тихого океана - заявили, что ракета, запущенная Северной Кореей, "не представляет непосредственной угрозы" для Гуама.

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