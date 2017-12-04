ЕСПЧ принял жалобу россиянина на арест за плевок в портрет Путина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил российским властям вопросы по жалобе 25-летнего Дмитрия Каруева, арестованного на 15 суток за плевок в портрет президента Владимира Путина. Об этом рассказал "Медиазоне" юрист международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов и сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ просит Россию ответить на вопросы о том, было ли нарушено право Каруева на свободу выражения мнения, была ли "неотложная социальная необходимость" возбуждать в отношении него административное дело и арестовывать на 15 суток.

6 мая 2012 года в Чебоксарах активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" проводили пикет около общественной приемной "Единой России". Они принесли портрет Путина, перевязанный белой ленточкой, к нему положили две гвоздики и стакан водки с хлебом. Каруев, согласно показаниям полицейских, подошел к портрету Путина, взял его в руки и демонстративно на него плюнул. Он был задержан по статье за мелкое хулиганство. Позже мировой судья арестовал его на 15 суток. В постановлении суда утверждалось что своими действиями Каруев продемонстрировал "явное неуважение к обществу, пренебрегая нормами поведения и морали". На суде Каруев заявил, что плюнул в портрет Путина, потому что тем самым хотел выразить протест против его действий и политики на посту президента и главы правительства России. Владимир Путин был избран президентом на новый срок 4 марта 2012 года.