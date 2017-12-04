Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом

Режиссер "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до 19 января. Такое решение принял Мосгорсуд. Там сегодня рассматривали вопрос об изменении меры пресечения Серебренникову и другим обвиняемым по так называемому делу "Седьмой студии".

Суд также решил оставить под домашним арестом бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Находящийся в следственном изоляторе экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский останется под стражей.

Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и изменить им меры пресечения на не связанные с ограничением свободы.

Кроме того, защита Малобродского сообщила о готовности внести за него залог в размере 10 миллионов рублей. Адвокат Серебренникова заявил, что за режиссера может быть внесен залог 68 миллионов рублей.

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая сотрудничает со следствием, продление ей меры пресечения оспаривать не стала.

В ходе судебного заседания адвокат Малобродского Ксения Карпинская заявила, что Министерство культуры уничтожило документы, связанные с театральным проектом "Платформа", из-за истечения срока хранения. По словам Карпинской, в Минкультуры заявили, что часть документов могла попасть в архив. Однако проверить это на данном этапе не представляется возможным. Минкульт в деле "Седьмой студии" считается потерпевшей стороной.

Итин, в свою очередь, сообщил, что следователь на допросе сообщил Серебренникову о показаниях, которые якобы дал против него Итин. По словам Итина, таких показаний он не давал.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Деньги выделялись театральной компании "Седьмая студия" на постановку спектаклей. 9 ноября Басманный суд Москвы арестовал имущество Серебренникова. Под арест попали квартира, машина и денежные средства режиссера. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными".