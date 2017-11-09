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Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников

Басманный суд Москвы арестовал имущество Кирилла Серебренникова. Как сообщает "Интерфакс", под арест попали квартира, машина и денежные средства режиссера.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.

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