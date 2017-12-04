Вице-президент Каталонии останется под стражей

Верховный суд Испании оставил под стражей бывшего вице-президента правительства Каталонии Ориола Жункераса. Об этом говорится в заявлении суда.

Кроме того, под стражей останутся бывший член кабинета министров Каталонии Жоаким Форн и лидеры двух партий, выступающих за независимость автономии, Жорди Санчес и Жорди Куишарт. Суд отказался выпустить их под залог.

Шестерых других бывших членов парламента Каталонии освободили под залог в 100 тысяч евро.

Сегодня же суд в Брюсселе рассматривает вопрос об экстрадиции в Испанию бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии. Адвокат Пучдемона в интервью агентству France Press сообщил, что окончательное решение суд примет 14 декабря. Ранее международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии и четверых его соратников выдал Национальный высокий суд Испании.

Политиков обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Досрочные выборы в автономии назначены на 21 декабря.