Полиция проверяет сообщение о бомбе в здании ФСБ на Лубянке

В Москве неизвестные заявили о бомбе в одном из зданий Федеральной службы безопасности на Лубянке. Сведения о минировании проверяют сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС. Об эвакуации из здания ФСБ не сообщалось.

В понедельник в полицию также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке. Были эвакуированы около 600 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

С начала сентября по всей России проходят эвакуации из-за массовых звонков о минировании зданий. За это время были эвакуированы более миллиона человек в 150 городах страны. Ни одно из сообщений о заложенной бомбе пока не подтвердилось.