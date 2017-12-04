Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Полиция проверяет сообщение о бомбе в здании ФСБ на Лубянке

Архивное фото

В Москве неизвестные заявили о бомбе в одном из зданий Федеральной службы безопасности на Лубянке. Сведения о минировании проверяют сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС. Об эвакуации из здания ФСБ не сообщалось.

В понедельник в полицию также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке. Были эвакуированы около 600 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

С начала сентября по всей России проходят эвакуации из-за массовых звонков о минировании зданий. За это время были эвакуированы более миллиона человек в 150 городах страны. Ни одно из сообщений о заложенной бомбе пока не подтвердилось.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG