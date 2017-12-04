Полиция проверяет сообщение о бомбе в здании ФСБ на Лубянке

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В Москве неизвестные заявили о бомбе в одном из зданий Федеральной службы безопасности на Лубянке. Сведения о минировании проверяют сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС. Об эвакуации из здания ФСБ не сообщалось.
В понедельник в полицию также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке. Были эвакуированы около 600 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
С начала сентября по всей России проходят эвакуации из-за массовых звонков о минировании зданий. За это время были эвакуированы более миллиона человек в 150 городах страны. Ни одно из сообщений о заложенной бомбе пока не подтвердилось.
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