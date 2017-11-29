Архиерейский собор не эвакуируют, несмотря на угрозу взрыва

Неизвестный заявил о бомбе в храме Христа Спасителя в Москве, где проходит Архиерейский собор Русской православной церкви. Однако, несмотря на угрозу взрыва, правоохранительные органы не стали проводить эвакуацию, передает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что на Архиерейский собор приедет президент России Владимир Путин.

В Архиерейском соборе Русской православной церкви участвуют около 400 епископов из 22 стран. Возглавляет собор патриарх Кирилл.

С начала сентября по всей России проходят эвакуации из-за массовых звонков о минировании зданий. За это время были эвакуированы более миллиона человек в 150 городах страны. Ни одно из сообщений о заложенной бомбе пока не подтвердилось.