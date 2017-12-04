Бизнесмены и деятели искусства выступили в защиту Керимова

Российские бизнесмены и деятели искусства обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить "достойное и гуманное" отношение к члену Совета Федерации России Сулейману Керимову, подозреваемому во Франции в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает РБК, письмо подписали 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшей награды Франции), в их числе глава Сбербанка России Герман Греф, бизнесмен Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, скульптор Зураб Церетели и дирижер Валерий Гергиев.

В своем обращении они, в частности, выразили надежду, что Керимову во Франции будут оказывать необходимую медицинскую помощь. Авторы письма добавили, что "основной принцип" арестованного члена Совфеда России – "полное соблюдение французских законов".

Бизнесмен Михаил Прохоров добавил в письме, что Керимову следует разрешить вернуться в Россию на время расследования во Франции. Режиссер Павел Лунгин, в свою очередь, заявил РБК, что он подписал обращение "из чисто гуманистических соображений".

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты.

Керимову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он отвергает обвинения. В настоящее время политику запрещено покидать Францию – его отпустили под залог в 5 миллионов евро.