Прокуратура Ниццы оспорила освобождение Керимова под залог

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда освободить под залог российского бизнесмена и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, которого обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на прокурора города Жана-Мишеля Прэтра.

Прокуратура считает необходимым, чтобы Керимов находился в предварительном заключении или, по крайней мере, под более жесткими мерами юридического контроля, - сказал Прэтр в беседе с ТАСС. В настоящее время они не пропорциональны рискам, крупным доходам, а также личности самого Керимова, - добавил прокурор Ниццы.

Ранее суд принял решение отпустить Керимова из-под стражи под залог в пять миллионов евро. До конца следствия ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы и общаться с людьми, список которых составлен французскими органами юстиции.

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Как пишет Le Figaro, он создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу. Источник издания утверждает, что цены на приобретаемую недвижимость были специально занижены в целях снижения налогов. Керимова также подозревают в оплате наличными за эти объекты. Он обвинения отвергает.

В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов обладает дипломатическим иммунитетом. Власти Франции заявляют, что дипломатический иммунитет не распространяется на суть предъявленных Керимову обвинений в мошенничестве.